“Glória à Ucrânia!”. E depois morreu. Há uma figura que se está a tornar num autêntico herói da resistência ucraniana e que, para muitos, é mais uma prova de que estão a ser cometidos crimes de guerra na Ucrânia.

Um soldado ucraniano foi morto a sangue-frio com vários tiros daquilo que parecem ser armas automáticas. A cena foi filmada e partilhada por vários grupos pró-russos. Antes de morrer o homem, com aparente calma, puxou de um cigarro, deitou fora o fumo e repetiu o conhecido slogan de apoio a Kiev. Seguiu-se uma bateria de tiros com o homem já no chão, morto.

Um caso que já ecoou por toda a Ucrânia e que levou as mais altas figuras políticas a reagir. Entre elas o ministro dos Negócios Estrangeiros, que apelou à intervenção do Tribunal Penal Internacional, defendendo que estamos perante uma “prova de que esta guerra é genocida”.

“É imperativo que [o procurador] Karim Khan abra uma investigação imediata [do Tribunal Penal Internacional] a este crime hediondo”, acrescentou Dmytro Kuleba, pedindo que “os autores enfrentem a justiça”.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice.