Ucrânia: OMS adverte para risco de surto de cólera com destruição de barragem

A técnica oficial do Programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), Teresa Zakaria, alertou este sábado para o risco de cólera nas zonas afetadas pela destruição da barragem de Kakhovka, na região de Kherson, na Ucrânia.

"Não registámos nenhum caso de cólera em seres humanos desde o início da invasão da Ucrânia. Dito isto, as amostras ambientais mostram que o agente patogénico existe", alertou Zakaria numa conferência de imprensa em Genebra, na Suíça, acrescentando que “se trata de um risco".

A técnica acrescentou que "a qualquer momento" podem começar a ser detetados casos e sublinhou a importância de dispor de vacinas para prevenir a doença.

"Temos trabalhado em estreita colaboração com o Ministério da Saúde ucraniano para garantir a existência de mecanismos que permitam a importação de vacinas logo que sejam necessárias", afirmou.

"As atividades estão em curso, sabendo que o risco de cólera está presente e com as inundações causadas pelos danos na barragem", insistiu, salientando que a vigilância epidemiológica das doenças transmitidas pela água foi intensificada.

Teresa Zakaria disse que a OMS está “a tentar abordar um vasto leque de riscos para a saúde associados às inundações, desde lesões a afogamentos, doenças transmitidas pela água e as potenciais consequências da interrupção de tratamentos crónicos”.

A OMS diz que está a monitorizar "todos os riscos" associados à rutura da barragem e assegurou que "os fornecimentos estão a ser mobilizados para garantir a prestação dos melhores cuidados possíveis", disse.

Zakaria advertiu que o "impacto total" da destruição da barragem, não só em termos de inundações, mas também em termos de cessação do abastecimento de água potável, está a ser considerado.

