Ucrânia precisa de mais tropas - mas nem toda a gente está pronta para se alistar. "Não é o aço que vence, é o espírito"

Na cena mundial, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem sido coerente com a sua mensagem: Em visitas a Washington e a outras capitais ocidentais, tem-se concentrado em manter Kiev abastecida com armas, munições e financiamento mais avançados.

No entanto, a nível interno, enfrenta um problema de recursos humanos. A guerra está a aproximar-se do fim do seu segundo ano e as forças armadas ucranianas precisam de mais efectivos para sustentar uma sangrenta guerra de desgaste contra a Rússia, um país com mais do triplo da população da Ucrânia.

Num ensaio recente, o principal comandante militar ucraniano, Valery Zaluzhny, reconheceu que a formação e o recrutamento de tropas estavam a tornar-se um sério desafio.

"A natureza prolongada da guerra, as oportunidades limitadas para a rotação de soldados na linha de contacto, as lacunas na legislação que parecem evitar legalmente a mobilização, reduzem significativamente a motivação dos cidadãos para servir nas forças armadas", afirmou.

O ensaio reconhece uma realidade sombria: A Ucrânia precisa de mais pessoas de uniforme - e precisa delas agora.

Então, qual é a gravidade do desafio de mobilização da Ucrânia? A questão é obscurecida, em parte, pelo secretismo oficial. Kiev não divulga publicamente os seus objectivos em termos de efectivos, nem revela o número total de mortos e feridos, embora se estime que as baixas de ambos os lados desde fevereiro de 2022 ascendam a centenas de milhares.

A Ucrânia preenche as suas fileiras com voluntários, mas também tem um sistema de recrutamento que permite ao Estado recrutar homens em idade militar.

Após a invasão total pela Rússia, a Ucrânia impôs a lei marcial, ao abrigo da qual todos os homens com idades entre os 18 e os 60 anos são considerados elegíveis para o serviço militar e podem ser mobilizados, exceto se fossem elegíveis para um adiamento. Em 2023, as regras de registo militar foram actualizadas de modo a incluir as mulheres. No entanto, as medidas não chegaram a ser um recrutamento total.

A lei marcial introduziu restrições draconianas às viagens. Os homens entre os 18 e os 60 anos estão em geral proibidos de sair do país, embora haja uma vasta gama de isenções, que abrangem tudo, desde pais solteiros de crianças pequenas a atletas profissionais.

Embora seja difícil obter um retrato exato do grau de resposta dos ucranianos à chamada para o serviço militar, as autoridades reconheceram publicamente que a fuga ao serviço militar e a aplicação das regras de mobilização constituem um problema.

Numa reunião de 9 de novembro, o porta-voz do Serviço Nacional de Fronteiras da Ucrânia, Andriy Demchenko, afirmou que, nos últimos 10 meses, foi recusada a saída pela fronteira a 43 mil cidadãos ucranianos.

"As razões eram diversas, mas a maior parte delas prendia-se com o facto de não reunirem as condições necessárias", afirmou.

A guerra é por vezes simplificada como um concurso industrial: os apoiantes ocidentais da Ucrânia estão a correr para produzir munições para Kiev, enquanto Moscovo aumenta a produção interna de cartuchos de artilharia e procura novos fornecimentos da Coreia do Norte. Mas é também um concurso de recrutamento contra a Rússia.

A mobilização é uma questão de sobrevivência para a Ucrânia. Uma contraofensiva há muito esperada numa frente alargada não conseguiu produzir grandes avanços no campo de batalha, e o apoio ocidental corre o risco de vacilar, especialmente porque os acontecimentos em Israel e Gaza no último mês desviam a atenção do prolongado conflito na Europa.

A CNN falou com vários indivíduos em idade de combater para obter uma ideia das suas motivações para lutar - ou para evitar o alistamento.

As entrevistas foram condensadas e editadas por razões de extensão e clareza. Alguns dos entrevistados não quiseram dar os seus nomes completos.

"Se a guerra continuar... como está atualmente, não há forma de evitar o alistamento"

O Major Viktor Kysil serve na brigada "Khartiia". Até há pouco tempo, esteve envolvido no recrutamento para a sua unidade.

Viktor Kysil. Foto cortesia de Viktor Kysil

"Todos os que quiseram servir voluntariamente já serviram algures. Ainda há pessoas que não querem servir por vontade própria. Se uma pessoa ainda não passou pela atenção do gabinete de alistamento militar aos 16-18 meses de guerra, então é óbvio que espera não ser recrutado para o exército nos 18 meses seguintes.

Pelo que vejo, há falta de pessoal militar, por vezes uma falta crítica. Além disso, as diferentes posições militares requerem diferentes competências - algumas requerem treino físico, outras requerem competências intelectuais. Toda a gente tem competências diferentes.

Como militar, fui várias vezes notificado na rua para uma convocatória (de recrutamento). Já encontrei pessoas que foram recrutadas online. Quando uma pessoa fica a saber que tem a possibilidade de ir para a zona de guerra, o desejo de ganhar (um salário mensal do exército de) 20-30.000 UAH (510 a 765 euros por mês) ou mesmo 100.000 UAH (2.550 euros) desaparece imediatamente.

Se a guerra continuar com a mesma intensidade que tem atualmente, não há forma de evitar o recrutamento."

"Os civis tornaram-se demasiado relaxados."

Mark Holovei, 29 anos, trabalha como voluntário civil a apoiar as forças armadas. Ele está disposto a ser mobilizado.

Mark Holovei. Cortesia de Mark Holovei

"De um modo geral, não posso ser recrutado devido aos meus problemas de saúde. Tenho uma doença renal policística crónica. Não é tratável. Estou a fazer uma dieta especial e tenho de ser internado no hospital de seis em seis meses como medida preventiva. Também sofro de diabetes de tipo 2. Tenho de estar sempre a tomar medicação.

Mas penso que agora, quando alguém recebe um aviso de recrutamento, ninguém tem em conta os problemas de saúde, com o objetivo de preencher as fileiras. De qualquer modo, não tenho medo disso. Se receber um aviso de convocatória, não me importo de ser mobilizado. Só que agora já sei onde quero ser mobilizado. Quero juntar-me à brigada dos meus amigos, para a qual me tenho voluntariado.

Logo no início da invasão em grande escala, um amigo meu pediu-me para ajudar e trazer alguma coisa para os militares. No início, eu levava sobretudo comida, bebidas, alguns biscoitos, cigarros, etc. E ajudava sobretudo os meus amigos e os amigos dos amigos. Mais tarde, comecei a ajudar com medicamentos - recolhia os kits de primeiros socorros e torniquetes. No início, vinha para as unidades que ficavam a 20 quilómetros da linha da frente, depois fui-me aproximando cada vez mais da linha da frente.

Os civis tornaram-se demasiado relaxados. Os clubes de dança estão a funcionar, os táxis noturnos estão a funcionar. Até que haja um ataque de mísseis à sua cidade, as pessoas tendem a esquecer que estamos realmente no meio da guerra."

"A taxa de sexismo é bastante elevada no exército"

Maria Zaika, 31 anos, é directora de marketing de uma rede de farmácias. Está pronta para se inscrever no serviço militar.

Maria Zaika. Cortesia de Maria Zaika

"Fui ao meu gabinete local de alistamento militar para saber mais (sobre a mobilização). Queria registar-me. Perguntei ao oficial de recrutamento se era voluntário para as mulheres, ao que ele respondeu que era 'voluntário-obrigatório'.

Estou pronta para me inscrever no serviço, não tenho medo. Agora as mulheres estão a começar a ser recrutadas. Em geral, muitas mulheres farmacêuticas alistam-se voluntariamente no exército.

Falei com o meu marido sobre a minha inscrição no serviço de alistamento militar. Ele apoiou-me.

Em geral, os militares não apoiam muito as suas namoradas ou mulheres que se alistam no exército, porque o nível de sexismo ainda é muito elevado no exército.

Em geral, tenho a certeza de que temos problemas com as reservas. O meu marido (militar) fala-me da situação na linha da frente e eu compreendo que estamos a ficar sem pessoal. Muitos russos (estão) a ser mortos, sim, mas o seu número não parece estar a esgotar-se."

"O que é que este país me deu?"

Yevhen, 32 anos, é um especialista em tecnologias de informação. Tenciona contestar qualquer convocatória.

"Penso que tudo o que acontece com a mobilização é ilegal e injusto. Legalmente, não há fundamento para muitas acções nos centros de recrutamento. Por isso, tenho uma atitude negativa em relação a tudo o que está a acontecer. Claro que não se trata de apoiar a Rússia, é evidente que eles nos atacaram. Mas... se amanhã receber um projeto de notificação, consultarei um advogado e contestá-lo-ei.

Toda a gente fala de responsabilidades. Mas eu tenho uma pergunta: o que é que este país me deu para que eu lhe deva alguma coisa? Os meus pais pagaram os meus estudos, embora eu fosse um excelente aluno e tivesse de estudar com um orçamento limitado. Acontece que ninguém cumpre a lei, mas toda a gente fala de obrigações.

De que me serve estar na frente de batalha se não tenho formação militar? Ou sou morto em dois minutos, ou vou trabalhar aqui, pagar impostos e apoiar a economia."

"Não é o aço que vence, é o espírito"

Oleksandr Dyadyushkin, 36 anos, consultor de recursos humanos antes da guerra em grande escala e professor de filosofia e história da religião, voluntariou-se para a contraofensiva deste ano no mês passado.

"Compreendi que seria um conflito bastante prolongado, com os homens a irem para a frente, a ganharem experiência, mas o inimigo trabalharia da mesma forma. É por isso que o número de tropas profissionais que participam nos combates estará constantemente a aumentar, tanto do nosso lado como do lado do inimigo.

Precisamos de nos concentrar no jogo a longo prazo. Não no sentido em que estou pronto a dar a minha vida, mas no sentido em que vou melhorar as minhas capacidades de mês para mês, de ano para ano. É por isso que não me arrependo de ter vindo para cá agora. Vejo um emprego para mim.

O papel das pessoas nesta guerra é crucial. Como sabem, não é o aço que vence, é o espírito que vence. O espírito, o intelecto".

"Reforço o PIB deste país"

Vlad, 30 anos, trabalhador informático, quer evitar o serviço militar obrigatório.

"Penso que a Ucrânia, infelizmente, não está preparada para combater a Rússia. Não temos a força, o dinheiro ou as armas para o fazer. Não estávamos de todo preparados para isso. A questão de saber quem é o culpado é outra. A Rússia reforçou a sua posição no Leste, pelo que se trata de uma matança sem sentido dos nossos cidadãos.

Não quero ir combater. Não estou moral nem fisicamente preparado. Vou tentar evitar ser convocado. Se receber uma chamada, a empresa tentará organizar-se de modo a que eu fique na retaguarda.

Penso que ajudo o país, recebo o meu salário do exterior e trago divisas para o território da Ucrânia. Assim, reforço o PIB do país. Sou mais útil nisto do que na guerra."

"Eles não sabem no que se estão a meter"

Dmytro Kostyuk, um tenente do exército, está atualmente em reabilitação depois de ter sido ferido em julho. Está disposto a regressar ao serviço ativo.

Dmytro Kostyuk. Cortesia de Dmytro Kostyuk

"Fui para o serviço ativo logo no início da invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022. Naquela altura não havia mobilização propriamente dita, muitos homens correram para os comissariados militares e eu fiz o mesmo. Mas eles só aceitavam pessoas que tivessem recebido avisos de convocatória. Eu não tinha nenhum. No entanto, mais tarde descobri que estavam a aceitar pessoas para a defesa territorial e fui para lá.

Estávamos na zona entre Bakhmut e Klishchiivka. Estávamos ligados à 5ª Brigada de Assalto. A brigada estava a atacar as posições russas, e nós entrámos e mantivemos essas posições. Foi aí que fui ferido.

O meu pelotão tinha falta de pessoal, pelo que fomos reabastecidos com combatentes estrangeiros, 12 no total. Para alguns era o romance da guerra, para outros era uma atividade profissional. Muitas dessas pessoas estão agora a vir para a Ucrânia porque é uma boa linha no seu currículo. Regra geral, não têm noção daquilo em que se estão a meter. Muitas pessoas imaginam a nossa guerra como um tiroteio com o inimigo, mas não se apercebem da quantidade de artilharia existente e do facto de estarmos debaixo de fogo todo o dia, todos os dias, e podermos não ver o inimigo.

Os estrangeiros são uma história diferente, porque podem facilmente rescindir um contrato, ao contrário dos ucranianos. Aconteceu-me - quase metade das pessoas viu tudo e disse: "Não, não, isto é demasiado. Não foi para este tipo de guerra que nos inscrevemos".

A forma como a mobilização é feita agora - quando tentam forçar alguém a alistar-se, a forma como distribuem os avisos de convocatória é muito má. Por exemplo, eu sou comandante de um pelotão, porque é que preciso de uma pessoa que não quer alistar-se no exército?

Não tenho grande consideração por essas pessoas (os que fogem ao recrutamento), mas cada um tem a sua maneira de ser. É difícil julgar alguém sem conhecer a sua situação.

Nem todos podem servir, alguém tem de segurar a famosa "frente económica". Estamos presos nesta guerra e precisamos de substituir pessoas."