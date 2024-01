Ucrânia prepara "aumento da atividade" da Rússia depois de ataque a mercado de Donetsk e de drones em São Petersburgo

Um bombardeamento matou pelo menos 28 pessoas e feriu 30, incluindo duas crianças, perto de um mercado na cidade de Donetsk, controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia, no domingo, de acordo com as autoridades russas. Moscovo responsabiliza a Ucrânia pelo ataque, enquanto Kiev nega a responsabilidade.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou num comunicado que um mercado e lojas no bairro Kirovsky foram alvo de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, tendo o bombardeamento vindo alegadamente da direção de Avdiivka. Kiev "mais uma vez cometeu um ato terrorista bárbaro contra a população civil da Rússia", afirmou o ministério russo. "Há um grande número de vítimas".

A CNN não conseguiu verificar esta afirmação de forma independente.

As forças armadas ucranianas afirmaram não ser responsáveis pelos ataques de bombardeamento. "Os russos estão a espalhar informações [erradas] sobre o ataque a um mercado em Donetsk. Declaramos de forma responsável que as forças sob o controlo da formação militar de Tavria não se envolveram em operações de combate neste caso", afirmou um comunicado na página do Facebook do comando das forças armadas de Tavria.

"A Rússia deve ser responsabilizada pelas vidas dos ucranianos que foram ceifadas", acrescentou.

A Rússia reagiu com indignação a anteriores ataques ucranianos, mas tem sido responsável pela morte de milhares de civis na sequência da sua invasão em grande escala da Ucrânia.

O Comité de Investigação da Rússia lançou uma investigação e "todos os envolvidos e responsáveis por este e outros ataques terroristas no nosso solo sofrerão um castigo inevitável", afirmou o ministério.

Denis Pushilin, o chefe da autoproclamada República Popular de Donetsk, disse que o ataque ocorreu no dia mais movimentado da semana na zona e que as equipas de busca estavam à procura de fragmentos de armas.

Pelo menos 27 civis foram mortos e pelo menos 25 ficaram feridos na área de um mercado e lojas no distrito de Kirovsky, na cidade de Donetsk, disse Pushilin num post do Telegram.

Um outro homem também foi morto no domingo noutra parte da cidade de Donetsk em resultado de bombardeamentos, disse Pushilin. Cinco outras pessoas ficaram feridas na cidade e noutras partes da região ocupadas pela Rússia no domingo, acrescentou.

Segundo o mesmo responsável, foram também danificados edifícios residenciais, uma escola e lojas em diferentes zonas da região ocupadas pelos russos.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou os ataques mortíferos nas zonas da região de Donetsk controladas pela Rússia. "O secretário-geral condena veementemente todos os ataques contra civis e infraestruturas civis, incluindo o bombardeamento na cidade de Donetsk, na Ucrânia", afirmou o porta-voz num comunicado.

"Os ataques contra civis e infraestruturas civis são proibidos ao abrigo do direito internacional humanitário, são inaceitáveis e devem cessar imediatamente", concluiu a nota.

Linhas de frente estáticas da guerra

Donetsk é uma das quatro regiões ucranianas que Moscovo declarou em 2022 reconhecer como território russo - um processo de anexação que é ilegal à luz do direito internacional.

A região, que é parcial mas não totalmente controlada pelas forças russas, está na linha da frente dos combates no leste, nomeadamente em torno da cidade de Avdiivka, uma das zonas mais tensas atualmente, e onde a Ucrânia tenta resistir de todas as formas aos avanços russos.

O ataque a Donetsk ocorre numa altura em que as linhas da frente da guerra estão praticamente paradas.

A contraofensiva ucraniana não conseguiu obter grandes ganhos e as tropas estão agora sob pressão da Rússia em vários pontos ao longo da linha da frente de mil quilómetros de comprimento.

As tropas de Kiev retiraram-se da aldeia de Krokhmalne, no nordeste do país, perto da fronteira entre as regiões de Kharkiv e Lugansk - com um porta-voz do exército a dizer na televisão ucraniana que a posição das tropas foi deslocada para "onde é mais vantajoso para destruir o inimigo".

Noutra indicação do aumento da pressão russa, os militares ucranianos afirmam esperar que as forças russas intensifiquem as operações em torno da cidade de Avdiivka, bem como das cidades vizinhas de Nevelske e Pervomaiske - todas situadas imediatamente a noroeste da cidade de Donetsk.

"O inimigo está a reagrupar-se e estamos a preparar-nos para um aumento da sua atividade", disse um porta-voz do exército ucraniano.

Nos últimos meses, Avdiivka tornou-se um foco de luta da Rússia, da mesma forma que Bakhmut o foi na primeira metade de 2023. O porta-voz do exército ucraniano afirmou que a Rússia tem atualmente cerca de 40 mil efetivos russos na região.

Ucrânia ataca terminal petrolífero na Rússia

Num desenvolvimento separado, uma fonte de defesa ucraniana disse à CNN que a Ucrânia levou a cabo um ataque com drones a um terminal petrolífero russo a cerca de 100 quilómetros a oeste de São Petersburgo, o mais recente exemplo da capacidade da Ucrânia para atacar nas profundezas da Rússia.

Um vídeo noturno publicado pelo chefe regional de Leninegrado, Alexander Drozdenko, mostrou o que parecia ser um incêndio significativo nas instalações da Novatek em Ust-Luga, que fica no Golfo da Finlândia. Mais tarde, os vídeos mostraram os bombeiros a combater o incêndio. As autoridades disseram que não houve feridos.

De acordo com o website da Novatek, o complexo de Ust-Luga processa os produtos de gás natural liquefeito em vários tipos de combustível, incluindo nafta, combustível para jatos, fuelóleo e gasóleo.

Fonte da defesa ucraniana disse que os produtos são utilizados para abastecer, entre outros, os militares russos, acrescentando: "O ataque bem-sucedido a esta instalação irá complicar a logística do inimigo". .

O ataque ocorreu três dias depois de uma fonte dos serviços secretos ucranianos ter reivindicado uma outra operação com drones que visava a região de São Petersburgo. "Esta é uma nova fase", disse a fonte à CNN. "Os nossos alvos são instalações militares e depósitos de petróleo".

Noutros locais, a Ucrânia também efetuou ataques com drones nas regiões de Tula, Smolensk e Belgorod.