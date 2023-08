Ucrânia terá destruído bombardeiro supersónico russo em Novgorod

A Ucrânia terá destruído um bombardeiro supersónico russo na base aérea de Soltsy-2, na região de Novgorod.

De acordo com imagens publicadas nas redes sociais, e verificadas pela BBC, é possível ver um Tupolev Tu-22M3 em chamas após o que a Rússia diz ter sido um ataque ucraniano com recurso a um drone.

This is what Russian Air Force call "a strategic bomber was damaged by a UAV attack". I want to know what they call "a bomber was destroyed". The picture: a Russian Tu-22-M strategic bomber destroyed yesterday at Soltsi airbase, Novgorod region, not far from Petersburg. pic.twitter.com/FCMDPI8kGq

"O drone foi detetado pelo posto avançado de observação da base aérea e foi atingido por tiros de armas ligeiras. Um avião foi danificado; não houve vítimas como resultado do ato terrorista”, disse o Ministério da Defesa da Rússia, citado pela BBC.

Contudo as imagens publicadas nas redes sociais mostram um avião completamente engolido pelas chamas, e imagens de satélite parecem evidenciar que os aviões anteriormente estacionados na base militar desapareceram, tendo possivelmente sido relocalizados.

Satellite images appeared from the Russian Soltsy-2 air base, where a Tu-22M3 strategic bomber was destroyed by a Ukrainian drone.



The pictures also show that after the successful attack, the Russians took away the rest of the planes, likely to Olenya. pic.twitter.com/JZ9sbsZKi7