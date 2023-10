Ucrânia utilizou ATACMS enviados em segredo para atingir aeroporto russo

A Ucrânia terá utilizado os mísseis balísticos norte-americanos ATACMS, que têm um alcance de 300 quilómetros, para atingir a base aérea de Berdyansk, ocupada pela Rússia desde o início da invasão, avança o jornal The New York Times, que cita fontes oficiais norte-americanas.

O próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que as munições utilizadas neste ataque são, de facto, mísseis tácticos ATACMS. No passado, os Estados Unidos da América mostraram-se muito relutantes em enviar estas munições, que dão à Ucrânia a capacidade de atingir alvos bem no interior do território russo.

"Hoje estamos especialmente gratos aos Estados Unidos. Os nossos acordos com o Presidente Joe Biden estão a ser implementados. Eles estão estão a implementados com muita precisão – o ATACMS provou seu valor", disse o Presidente no seu habitual discurso noturno.

Segundo indivíduos familiares com o tema, depois de vários meses a atrasar o envio destas munições, as forças armadas norte-americanas terão enviado várias munições em segredo para a Ucrânia.

Embora existam modelos destes mísseis podem atingir alvos a cerca de 300 quilómetros, aqueles que foram enviados para a Ucrânia têm um alcance mais curto e transportam munições de fragmentação.

Na madruga desta terça-feira, as forças ucranianas lançaram um ataque contra um dos principais aeroportos russos na frente sul, utilizado como base para uma frota de helicópteros da força aérea russa. Não é possível determinar, para já, a dimensão dos estragos.

Estes mísseis são disparados do sistema HIMARS, enviado para a Ucrânia no verão de 2022. Este maquinismo permitiu à Ucrânia destruir vários depósitos de munições russos e dificultou muito a capacidade logística de Moscovo.