Os 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram esta segunda-feira um pacote de dois mil milhões de euros para produzir e disponibilizar munições de grande calibre à Ucrânia, anunciou o alto-representante para os Negócios Estrangeiros e Segurança.

“Uma decisão histórica. No âmbito da minha proposta, os Estados-membros concordaram entregar um milhão de munições de artilharia nos próximos 12 meses”, escreveu Josep Borrell na rede social Twitter.

A historic decision.



Following my proposal, Member States agreed to deliver 1 mio rounds of artillery ammunition within the next 12 months.



We have a 3 track approach:

1) €1 bn for immediate delivery

2) €1 bn for joint procurement

