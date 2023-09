Um dia após acusar a Polónia de fazer o jogo da Rússia, Kiev pede a Varsóvia para "pôr as emoções de lado"

A Polónia convocou "de emergência" o embaixador ucraniano após as declarações de Volodymyr Zelensky na terça-feira, durante a Assembleia Geral da ONU, nas quais acusou Varsóvia de estar a "preparar terreno para Moscovo" na questão da importação de cereais ucranianos.

Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pediu à Polónia para "pôr as emoções de lado". "Apelamos aos nossos amigos polacos para que ponham de lado as suas emoções. A parte ucraniana ofereceu à Polónia uma via construtiva para resolver a questão dos cereais", disse o porta-voz Oleg Nikolenko.

O representante da Ucrânia na Organização Mundial do Comércio, Taras Kachka, também manifestou a intenção de resolver o problema das importações de produtos agrícolas ucranianos de países vizinhos através de negociações.

"A Ucrânia pretende evitar um processo judicial moroso no âmbito da OMC e chegar a um entendimento através de negociações", afirmou, citado pela Reuters.

Na sua intervenção de terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente ucraniano fez uma dura acusação a países como a Polónia e a Eslováquia, que continuam a bloquear as importações de cereais ucranianos.

"Lançámos um corredor de exportação temporário no Mar Negro. Estamos a trabalhar para preservar as rotas terrestres. É perturbador ver como, nesta altura, alguns na Europa, países amigos, estão a minar a solidariedade e a encenar teatro político, fazendo dos cereais um thriller. Pode parecer que estão a desempenhar o seu próprio papel, mas, em vez disso, estão a ajudar a preparar o terreno para Moscovo”, acusou Zelensky, numa guerra de palavras que promete escalar nos próximos dias.

Horas antes, o presidente da Polónia deixou um alerta para a Ucrânia, que esta segunda-feira processou a Polónia e outros dois países na Organização Mundial do Comércio relativamente à proibição de importação dos cereais ucranianos: "É bom que a Ucrânia se lembre que recebe ajuda nossa e que somos também um país de trânsito para a Ucrânia", disse Andrzej Duda, citado pela Reuters.