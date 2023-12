"Um herói todos os dias": Juntou-se aos protestos de Maidan na Ucrânia aos 16 anos. Aos 24 anos, morreu a lutar contra a Rússia

Taras Ratushnyy lembra-se de receber uma chamada telefónica do seu filho Roman durante a mortífera Revolução Maidan de 2013 na Ucrânia.

"Estou bem, estamos a voltar para casa com os meus amigos (da Praça Maidan, em Kiev). Não te preocupes e boa noite", disse Roman ao telefone - mesmo quando Taras ouvia a mesma voz na sua televisão, enquanto o seu filho de 16 anos declarava os planos dos manifestantes para invadir um edifício.

Os protestos, que se espalharam por toda a Ucrânia e passaram a simbolizar o cabo de guerra existencial entre a Europa e a Rússia, puseram em marcha uma geração jovem determinada a moldar o futuro da nação - e na linha da frente estava Roman.

De certa forma, as suas convicções políticas começaram muito antes da Maidan. Os seus pais eram ambos activistas e jornalistas; a sua mãe, Svitlana Povalyaeva, também escritora e poetisa, participou na Revolução de Maidan juntamente com os seus dois filhos.

Mas esse caminho tornou-se claro quando Roman atingiu a maioridade, tendo como pano de fundo a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia e a violência entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos nas regiões orientais.

Jovem Roman Ratushnyy quando se juntou à Revolução Maidan quando tinha apenas 16 anos

Em 2022, tornou-se um conhecido ativista ambiental e anti-corrupção, com um séquito de apoiantes e admiradores.

Foi então que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Roman alistou-se imediatamente nas forças armadas, tal como o seu irmão e o seu pai. Nove anos depois de a Revolução de Maidan ter acendido uma faísca, Roman estava novamente a lutar na linha da frente pelo futuro do seu país e pelas esperanças democráticas partilhadas por muitos da sua geração.

Mas ele sabia que poderia não sobreviver a esta luta. Em maio desse ano, a Ucrânia perdia cerca de 100 soldados por dia, segundo o Presidente Volodymyr Zelensky.

Nesse mês, Roman - que "tinha um plano para tudo o que fazia", segundo Taras - escreveu o seu testamento numa única folha de papel A4, utilizando ambos os lados.

Fez os pedidos para o seu funeral - a cerimónia, a música, o monumento da cruz cossaca. Citou um dos poemas da sua mãe. E dedicou o seu amor à cidade onde nasceu, tal como os seus pais e avós: "Kiev, morri longe de ti, mas morri por ti".

Duas semanas depois, a 8 de junho de 2022, Roman foi morto em combate perto de Izium, no Oblast de Kharkiv, no leste da Ucrânia. Tinha 24 anos de idade.

"O meu filho é um verdadeiro herói da Ucrânia", disse Taras à CNN durante uma visita recente ao cemitério de carvalhos em Kiev, onde Roman foi sepultado. Era o 10º aniversário dos protestos de Maidan; Taras tinha apenas um dia em casa antes de regressar ao campo de batalha. "Ele costumava ser um herói todos os dias".

Taras Ratushnyy visita a campa do filho Roman, num cemitério em Kiev, em novembro de 2023

Lutar por um futuro europeu

Os protestos de Maidan foram desencadeados pelo facto de o então Presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, ter abandonado abruptamente um acordo comercial com a União Europeia. Os apoiantes do acordo esperavam que este aproximasse a Ucrânia do Ocidente, gerasse crescimento económico e abrisse as fronteiras ao comércio.

Em vez disso, Yanukovych - um líder pró-Rússia - virou-se para Moscovo, estabelecendo novos acordos com Vladimir Putin e destruindo as esperanças da oposição de estabelecer laços mais fortes com a Europa.

Furiosos, milhares de manifestantes ocuparam a Maidan, ou Praça da Independência, em Kiev. Ao longo dos meses, os protestos aumentaram, passando a representar uma indignação mais alargada contra as políticas de Yanukovych, a corrupção generalizada do governo e a brutalidade policial - bem como os sonhos pró-democracia e de aproximação à Europa do movimento.

No meio de tudo isto estava Roman. Na altura, a melhor maneira de encontrar o jovem de 16 anos era "ir para o ponto mais quente (dos confrontos)", disse Taras. "Noventa e nove por cento (das vezes) ele estava lá, e um por cento estava a dormir algures porque estava sem bateria."

Confrontos violentos entre as autoridades e os civis que protestavam contra o presidente durante a Revolução Maidan, em 2014

À medida que a violência aumentava, Roman era por vezes apanhado em confrontos - mas prosseguia, um sinal precoce do espírito idealista e apaixonado que o seu pai descreveria mais tarde à CNN.

No seu livro sobre a revolução, a professora de história Marci Shore recorda ter perguntado a Roman se a sua mãe estava aborrecida com a sua participação nos protestos. O adolescente respondeu: "A minha mãe estava a fazer cocktails Molotov na Rua Hrushevskogo".

A repressão que se seguiu chegou ao auge a 20 de fevereiro de 2014, quando a polícia e as forças governamentais abriram fogo sobre os manifestantes. Pensa-se que cerca de 100 pessoas terão morrido durante a revolução, que acabou por ver Yanukovych deposto e exilado da Ucrânia.

O movimento despoletou uma cadeia de acontecimentos que iria agitar a Ucrânia durante anos, incluindo a anexação da Crimeia e o conflito latente no Leste, perto da fronteira com a Rússia. Mas também trouxe uma série de reformas governamentais - e esperança para uma geração de jovens ucranianos ávidos de mudança.

"Tal como não se consegue ver a floresta pelas árvores, nós, como participantes na Maidan, podemos não conseguir ver agora o impacto que este evento teve em toda a história da Ucrânia, mas espero que tenha tido um impacto sério", disse Roman num vídeo do YouTube publicado em 2014, perto do aniversário dos protestos.

"Para mim, tudo isto não foi em vão", acrescentou. "Vejo um grande número de mudanças positivas neste país. E elas só aconteceram graças à Maidan".

"A minha juventude, a minha vida e a minha luta

Quando a guerra eclodiu em 2022, Roman - que se tinha tornado conhecido por lutar para proteger um espaço verde em Kiev do desenvolvimento imobiliário - juntou-se à Batalha de Kiev para expulsar as forças russas da capital.

Em seguida, juntou-se à 93ª brigada mecanizada separada, ajudando a libertar uma cidade da ocupação russa e lutando no nordeste da Ucrânia, no Oblast de Sumy.

Durante todo o processo, publicou ocasionalmente fotografias no Instagram de si próprio e de outros soldados - a certa altura, publicou um poema do intelectual ucraniano Mykhail Semenko, que foi executado.

"Quando eu morrer, não morrerei de morte / mas de vida", lê-se numa tradução do poema do escritor ucraniano-americano Boris Dralyuk. "Quando toda a natureza se acalmar, partirei, / antes da última noite de tempestade - / num instante, quando a morte se apoderar do meu coração, / da minha juventude, da minha vida e da minha luta".

O pai, por sua vez, tenta não pensar no perigo que Romano corre.

"Tudo o que posso fazer é perguntar: como estás? Como é que te posso ajudar? Mas (essas eram) perguntas estúpidas de um pai que está muito longe e não pode ter qualquer impacto no seu estado", disse Taras durante a sua visita ao cemitério em novembro.

Depois de Roman ter sido morto em junho de 2022, o seu corpo foi trazido para Kiev, tendo o funeral e a cerimónia fúnebre contado com a presença de centenas de pessoas, incluindo o Presidente da Câmara. Grandes multidões reuniram-se na Praça da Independência para prestar homenagem - o mesmo local onde Roman tinha lutado enquanto jovem manifestante em 2013, quando o seu futuro se estendia longo e brilhante à sua frente.

Multidões juntam-se para uma última homenagem a Roman, durante o seu funeral, em junho de 2022

Agora, mais de um ano depois, a memória do legado de Roman - e o da Revolução Maidan - continua a ressoar entre os ucranianos, à medida que a guerra avança para o seu segundo inverno e a Ucrânia se esforça por aderir à União Europeia.

Esta ambição de longa data deu um passo em frente em novembro, quando o órgão executivo do bloco disse que as negociações detalhadas para a adesão deveriam começar no próximo ano.

Durante a visita da CNN à campa de Roman, duas jovens pararam para lhe prestar homenagem; vários ramos de flores frescas e velas foram colocados ao lado da sua fotografia.

"Desejo que ele se orgulhe de nós. Vejo que já passou um ano (desde a sua morte), mas quase todos os dias se passa alguma coisa relacionada com Roman", disse Taras, visivelmente emocionado. "Milhares de ucranianos estão a entrar na batalha em seu nome, tentando continuar o que ele fez. Vejo que Roman ainda está em ação".