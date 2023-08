Um país da Europa comprou 49 tanques Leopard 1 em segunda mão para a Ucrânia

Um total de 49 tanques Leopard 1 em segunda mão que pertenceram à Bélgica foram comprados por um país europeu. O anúncio foi feito por Freddy Versluys, CEO da empresa de defesa privada OIP Land Systems, que comercializou os veículos.

Os tanques Leopard 1 em causa serão entregues às tropas ucranianas, no entanto, a chegada ao campo de batalha pode demorar até seis meses.

De acordo com o The Guardian, uma cláusula de confidencialidade não permite a revelação do país que fez a compra, nem do valor total do negócio. Porém, o jornal revela que Versluys já tinha gastado, em 2014, perto de dois milhões de euros na compra de 50 tanques Leopard 1 à Bélgica, custando cada um cerca de 37 mil euros.

“O facto de eles [tanques] deixarem a nossa empresa prova que pedimos um preço justo de mercado e alguém ficou mais do que feliz em aceitá-los”, disse Versluys numa publicação feita no LinkedIn, tendo usado a mesma rede social para dizer que os veículos serão usados pela liberdade da Ucrânia.

Apesar de não se saber qual o país que está na origem desta recente compra, uma fonte da Defesa alemã disse à Reuters que o governo estava a pagar para que 32 dos tanques Leopard 1 fossem restaurados e enviados para a Ucrânia e que isso fazia parte de um pacote de apoio à Ucrânia que a Alemanha anunciou na cimeira da NATO em Vilnius, em julho. A imprensa internacional relata que poderá ter sido o fabricante de armas Rheinmetall, mas nem a empresa nem o Ministério da Defesa alemão comentaram as suspeitas.

Esses tanques estão agora a ser transportados para uma fábrica de revisão, sendo que alguns dos tanques serão usados ​​para peças, enquanto outros serão consertados antes de chegarem a território ucraniano.