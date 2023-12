"Vingança pessoal de Putin": mulher do chefe das secretas ucranianas que foi envenenada já se sentia mal há algum tempo

Sabotagens, ataques e até uma caixa de gato. Como as secretas ucranianas têm atacado a Rússia (com ajuda da CIA)

Marianna Budanova foi envenenada com metais pesados. O que se sabe do ataque à mulher do líder dos serviços secretos ucranianos

Marianna Budanova, casada com o chefe dos serviços secretos de defesa ucranianos (GUR), Kyrylo Budanov, foi hospitalizada com um aparente envenenamento por metais pesados, segundo o GUR, o que suscita preocupações de que a Rússia possa ter a capacidade de atingir altos dirigentes ucranianos.

Os serviços secretos americanos e ocidentais não verificaram de forma independente o envenenamento, mas acreditam que as informações ucranianas estão corretas, disseram à CNN fontes familiarizadas com o assunto.

De acordo com as análises de Budanova, a mulher de um dos maiores inimigos do Kremlin tinha vestígios de arsénio e mercúrio no sangue. A gravidade do estado de saúde de Budanova não foi imediatamente revelada.

"O nosso chefe dos serviços secretos é um dos inimigos da Rússia. É provável que eles estejam por detrás deste ataque", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, à CNN.

De acordo com Andriy Yusov, representante do GUR que falou com a CNN, ela está hospitalizada há uma semana e já se sentia mal há algum tempo antes de ser hospitalizada. Na terça-feira, testes efetuados revelaram a presença de metais pesados noutras pessoas. Está a decorrer uma investigação.

Durante as negociações Ucrânia-Rússia em março de 2022 na Turquia, os negociadores sofreram pequenas descamações da pele e dores nos olhos, disse uma fonte próxima à equipa de negociação ucraniana à CNN na época, e os relatórios iniciais indicaram que eles sofreram envenenamento, mas informações posteriores sugeriram que eles estavam doentes devido a um fator ambiental.

A Rússia - e a União Soviética antes dela - é conhecida por realizar envenenamentos fora do seu território contra os seus inimigos.