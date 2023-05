Zelensky agradece aos portugueses o apoio dado à Ucrânia desde o início da invasão

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu esta terça-feira ao povo português pelo apoio que prestou à Ucrânia desde o início da invasão russa.

"Estou grato ao Parlamento e ao Governo de Portugal por terem apoiado a Ucrânia desde o início da invasão, bem como à sociedade portuguesa, que, graças às ações do Governo e do Parlamento, tem estado unida no apoio ao nosso país e ao nosso povo", escreveu Zelensky no Telegram.

As palavras do presidente ucraniano surgiram após uma reunião com Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, que se deslocou a Kiev esta terça-feira, acompanhado por quatro deputados: Eurico Brilhante Dias, do PS, Jorge Paulo de Oliveira, do PSD, Jorge Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.

Na reunião, Zelensky e os representantes do Parlamento discutiram a cooperação e integração da Ucrânia na União Europeia e na NATO, bem como as “necessidades” militares de Kiev.

“Esperamos que o Governo e o Parlamento de Portugal sejam capazes de tomar as decisões necessárias para reforçar as capacidades dos combatentes ucranianos na linha da frente”, pode ler-se na mensagem do chefe de Estado.

No Twitter, Augusto Santos Silva também assinalou o momento do encontro com o presidente ucraniano.

"A conversa com presidente Zelensky focou-se em 4 pontos principais: a candidatura à UE; a cooperação com os países da NATO; o apoio de Portugal; e o papel do nosso país no diálogo com os países do hemisfério sul", escreveu Augusto Santos Silva no Twitter, que assegurou também "o apoio do Parlamento português à Ucrânia na defesa da sua independência e integridade territorial".