Zelensky agradece “visita simbólica” e apoio de Espanha

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu hoje ao primeiro-ministro espanhol o apoio e a “visita simbólica” a Kiev, quando Espanha inicia a sua presidência da União Europeia.

“Obrigado pela sua importante visita e pelo apoio ao nosso povo”, afirmou o Presidente da Ucrânia, citado pela Agência France Presse (AFP).

Para Zelensky é “extremamente simbólico” que a visita ocorra no primeiro dia da presidência espanhola da União Europeia.

Durante a sua visita a Kiev, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que o país vai enviar mais quatro tanques Leopard para a Ucrânia.

“Vamos enviar mais material militar pesado muito em breve”, incluindo tanques Leopard e veículos blindados de transporte, adiantou, em conferência de imprensa.

Em fevereiro, Sánchez tinha anunciado o envio de seis tanques Leopard para a Ucrânia, que entretanto já chegaram.

Na altura, o governante espanhol tinha falado na possibilidade de enviar, posteriormente, outros quatro.

O primeiro-ministro espanhol chegou hoje a Kiev para uma reunião com o Presidente ucraniano, com uma mensagem de apoio às aspirações da Ucrânia.

"Queria que o primeiro ato da presidência espanhola do Conselho da UE fosse na Ucrânia, com Volodymyr Zelensky", escreveu Sánchez na conta pessoal na rede social Twitter, ao anunciar a sua chegada à capital ucraniana, onde irá dar conta da possibilidade de a Ucrânia poder iniciar este ano as negociações de acesso aos 27.

"Transmitirei ao Governo e Parlamento [da Ucrânia] toda a solidariedade europeia. Continuaremos a apoiar o povo ucraniano até que a paz regresse à Europa", acrescentou o primeiro-ministro espanhol, que publicou um vídeo da chegada de comboio à estação de Kiev.

A Ucrânia é palco de um conflito militar com a Rússia, que invadiu o país em 24 de fevereiro de 2022.