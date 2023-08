"Numa grande guerra não há pequenas ações". Zelensky congratula povo ucraniano no 32.º Dia da Independência do país

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky felicitou os ucranianos esta quinta-feira, dia em que o país devastado pela guerra assinala o seu 32.º Dia da Independência.

"Feliz Dia da Independência da Ucrânia! O dia dos livres, dos fortes e dos dignos. O dia dos iguais. Homens e mulheres ucranianos. Em todo o nosso país. Nesta luta todos contam. Porque a luta é por algo que é importante para todos. Uma Ucrânia independente", escreveu o presidente ucraniano nas redes sociais.

Happy Ukraine’s Independence Day!



The day of the free, the strong, and the dignified. The day of equals. Ukrainian men and women. In our entire country.



In this fight, everyone counts. Because the fight is for something that is important to everyone.



An independent Ukraine. pic.twitter.com/tUYTsn3TrE