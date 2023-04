O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz ter tido uma "longa e significativa" conversa com o homólogo chinês, Xi Jinping, esta quarta-feira.

"Creio que esta chamada, bem como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, darão um forte impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais", escreveu Zelensky no Twitter.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Pouco depois, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, deu mais detalhes sobre a chamada entre os dois presidentes, a primeira desde o início da invasão russa.

"Relativamente à crise na Ucrânia, a China está sempre do lado da paz. A sua principal posição é a de facilitar as conversações para a paz", escreveu Hua no Twitter.

On the Ukraine crisis, China always stands on the side of peace. Its core stance is to facilitate talks for peace. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

"A China não criou a crise na Ucrânia, nem é parte na crise. Como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e um país importante e responsável, a China não ficaria de braços cruzados, nem juntaria combustível ao fogo, e muito menos exploraria a situação para proveito próprio", continuou a porta-voz, que confirmou que a China enviará um representante a Kiev.

"A China enviará o Representante Especial do governo chinês para os assuntos euro-asiáticos à Ucrânia e a outros países, a fim de manter uma comunicação aprofundada com todas as partes sobre a resolução política da crise na Ucrânia", anunciou.

"A China é coerente e clara na sua disponibilidade para desenvolver relações bilaterais com a Ucrânia. As duas partes devem levar por diante a tradição de respeito mútuo e sinceridade e fazer avançar a parceria estratégica China-Ucrânia", completou a responsável.