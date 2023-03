Volodymyr Zelensky fez uma visita surpresa a postos militares na frente de batalha junto à cidade de Bakhmut, de acordo com comunicado da presidência ucraniana. O presidente ouviu relatos sobre a situação operacional e as hostilidades em curso e depois encontrou-se com os militares. Posteriormente fez um momento de silêncio em memória daqueles que morreram na guerra.

Finalmente, Zelensky entregou condecorações aos "defensores de Bakhmut". Num vídeo divulgado pelo gabinete presidencial - e partilhado no Twitter por Iuliia Mendel, antiga porta-voz do presidente -, vê-se Zelensky reunido com os militares num enorme armazém a dizer: "Sinto-me honrado por estar aqui hoje, no leste de nosso país, no Donbass, para premiar os nossos heróis - para agradecer, para apertar as mãos. Obrigado por protegerem o Estado, a soberania, o leste da Ucrânia".

A região de Bakhmut é, neste momento, a zona onde decorrem os combates intensos mas até agora a Ucrânia tem conseguido manter as suas posições. Andriy Yermak, chefe do gabinete da presidência ucraniana, esteve com Zelensky na visita aos "nossos heróicos guerreiros”. "Bakhmut está de pé. As forças de defesa mantêm a cidade", garantiu.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 22, 2023