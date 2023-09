O sucesso da contraofensiva da Ucrânia é crucial para a segurança europeia. E o resultado dos próximos dois meses pode decidir o rumo da próxima década

Nas caves de Orikhiv, as tropas ucranianas estão junto às paredes. Apesar de estarem debaixo da terra, as enormes bombas russas que caem habitualmente podem fazer desabar tudo o que está por cima deles, pelo que os limites do seu mundo subterrâneo são mais seguros.

Imaginem este tipo de risco, e os homens e mulheres que suportam o seu preço enervante todas as noites, quando ouvirem falar do progresso da contraofensiva da Ucrânia. É lento, perigoso, sangrento e mais difícil do que se esperava. Mas não nos enganemos: este é talvez o momento mais importante para a segurança europeia desde a queda do Muro de Berlim, ou mesmo desde 1945.

As forças ucranianas não estão nem perto de onde esperavam estar quando o outono se aproxima. Os meses de verão em torno de Robotine, a sul de Orikhiv, e a norte de Mariupol, têm sido ocupados por um rastejar medonho sobre hectares de campos de minas, com as tropas a lutarem durante semanas por pequenas povoações que podem ser contadas em ruas ou mesmo em edifícios.

Uma vez recapturadas, como se vê em aldeias como Staromaiorske ou Urozhaine, resta tão pouco de pé que há poucos sítios onde as tropas ucranianas libertadoras se possam abrigar. Para o vencedor, só os escombros.

A impaciência e o cansaço evidentes no Ocidente em relação aos progressos da Ucrânia serão, sem dúvida, encobertos em Nova Iorque, esta semana, quando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, usar o seu renovado Ministério da Defesa para apresentar um governo rejuvenescido, pronto para o longo e doloroso inverno que provavelmente se avizinha. Mas ele nem sequer deveria sentir a necessidade de fazer um discurso de vendedor.

A luta da Ucrânia é pelo seu território, sim. Mas é um momento assustadoramente vívido para a segurança europeia - o resultado dos próximos dois meses pode decidir o rumo da próxima década em termos globais.

Embora o progresso dos ucranianos ao longo da frente sul tenha acelerado no início deste mês, parece agora ter abrandado parcialmente. Estão ainda a alguma distância de Tokmak, o ponto intermédio para Melitopol, e de atingir o objetivo de separar a Crimeia ocupada pelos russos do corredor terrestre para a Rússia continental.

As forças de Kiev estão a avançar lentamente para sul, em direção a Mariupol, mas o avanço é tortuoso e o terreno é constituído por vastas extensões de terras agrícolas. O território recém-conquistado, mostrado pela 35.ª Divisão de Fuzileiros Navais à CNN em agosto, era frequentemente apenas a ruína de um pequeno edifício municipal, entre estradas rurais ondulantes e cheias de marcas. Há pouco para tomar e pouco para defender.

Soldados ucranianos manobram um Bradley (BFV) em Orikhiv. Oliver Weiken/picture alliance/Getty Images

Mas a luta ainda é, mesmo assim, crítica. No final de novembro, o tempo torna-se frio e o inverno não tarda a chegar. Já corre o risco de se tornar mais húmido e lamacento do que os blindados ucranianos prefeririam. Mas os últimos grandes avanços de Kiev foram conseguidos em meados de novembro do ano passado, após a retirada russa em Kherson, pelo que é justo presumir que ainda lhes restam mais oito semanas.

Quando a neve chegar, Moscovo tentará consolidar ainda mais a sua atual linha da frente. As horas de luz do dia serão menores. O frio deixará as unidades de ataque ucranianas muito mais vulneráveis à medida que tentam penetrar mais profundamente nas linhas russas. O frio tornará ainda mais sangrenta uma tarefa que já é horrível.

O presidente russo, Vladimir Putin, está presumivelmente a contar com o inverno para reforçar a sua posição. As suas forças aguentaram este verão com mais vigor do que muitos previam. É ainda possível que comecem a vacilar: os seus recursos humanos não são infinitos e o lento ritmo dos ataques ucranianos às suas linhas de abastecimento arrisca o mesmo tipo de colapso visto em Kharkiv, em setembro passado, num momento indefinível no futuro. Mas a Rússia pode muito bem aguentar-se.

Isso pode significar um inverno de distopia. O Ocidente anuncia a sua determinação inabalável em apoiar Kiev. Mas não tenhamos dúvidas de que os milhares de milhões de dólares de ajuda aparentemente anunciados semanalmente por Washington podem estar em risco à medida que a campanha eleitoral de 2024 se aproxima.

O presidente dos EUA, Joe Biden, preferiria de longe fazer campanha com uma solução ucraniana em mãos, do que com a promessa de investir o dinheiro dos contribuintes americanos num futuro indefinido, numa guerra que poucos americanos acompanham diariamente. Alguns republicanos já estão a manifestar dúvidas. Donald Trump, um dos principais candidatos à nomeação presidencial republicana, acredita que pode resolver magicamente a guerra em 24 horas, o que arrisca concessões severas ao homem que parece temer criticar - Putin.

O apoio europeu também não está definido em concreto. Face às pressões económicas, a unidade total do bloco em relação à guerra é um caso isolado e pode também vacilar se o apoio dos EUA diminuir. Um novo inverno de preços elevados dos combustíveis e a iminência de eleições podem também abalar esta unidade.

Um conjunto de linhas da frente congeladas na frente sul corre também o risco de empurrar a guerra para uma escalada. A Ucrânia sente-se cada vez mais à vontade para atingir Moscovo com drones, lançar ataques transfronteiriços e bombardear a Crimeia com mísseis de longo alcance. É uma evolução natural da resposta militar de Kiev a um vizinho invasor.

Mas se recuarmos um ano, lembrar-nos-emos de como os responsáveis ocidentais receavam a mera ideia de a própria Rússia ser atacada. Foi essa a justificação para não fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance que pudessem atingir a Crimeia ou o território russo que faz fronteira com a Ucrânia.

Agora, a Crimeia está a ser atingida quase diariamente, e o Ocidente tem pouco a dizer sobre o assunto, uma vez que os mísseis são aparentemente de fabrico ucraniano. À medida que o inverno se aproxima e os civis ucranianos suportam o peso dos novos ataques russos às infraestruturas, é de esperar que cresçam os apelos a maiores danos no continente russo.

Moscovo, por seu lado, parece um pouco mais ousado. Seja qual for o resultado do encontro de Putin com o autocrata norte-coreano Kim Jong-un, o simples facto de o líder do Kremlin ter ido de chapéu na mão a um vizinho pária, pedindo munições, sugere que a lista de coisas que Putin não contemplará é, de facto, muito curta. É possível que nunca venhamos a saber o resultado desta reunião - e o papel que a China desempenhou na sua facilitação ou atenuação - até que ele se faça sentir no campo de batalha ucraniano.

Há outro risco, mais grave, de escalada. Dois incidentes recentes na Roménia e na Bulgária, em que fragmentos de drones foram encontrados - ou detonados - dentro das fronteiras de Estados da NATO, sugerem mais uma vez que o impensável de há um ano está a acontecer agora.

As autoridades búlgaras forneceram poucos pormenores sobre a forma como o drone chegou à estância balnear de Tyulenovo, no Mar Negro, e disseram que não era possível dizer de forma conclusiva de quem era o drone e de onde tinha vindo. O presidente da Roménia, Klaus Iohannis, considerou a descoberta de um segundo lote de fragmentos de um suposto drone russo numa semana uma violação inaceitável do seu espaço aéreo - do espaço aéreo da NATO.

A opinião pública ocidental sobre a guerra - algo travado muito longe, por uma nação nos confins da Europa - está muito distante da dos russos, onde a guerra impregnou a vida quotidiana. Na televisão estatal russa, esta é uma guerra existencial contra toda a NATO. Nas televisões dos países membros da NATO é apresentada como uma oportunidade de desferir um golpe duradouro na Rússia, felizmente infligido por alguém que não a NATO.

Mas a NATO não pode permitir que os próximos dois meses passem sem um maior sentido de urgência, a consciência de que o inverno que se aproxima sem um sério agravamento da sorte russa coloca a segurança europeia em grave risco na próxima década.