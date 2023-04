O jornalista Guilhermo Valadés anunciou há seis meses aos seus amigos e colegas com quem fazia o programa Tiempo de Juego, na Cadena Cope - uma das principais cadeias de rádio espanholas -, que sofria de um tumor cerebral com metástases nas costas. Alegando que não tinha capacidade para pagar os tratamentos - que tinham supostamente o custo de 10 mil euros por semana -, o jornalista acabou por receber centenas de milhares de euros com a ajuda dos colegas.

Assim que souberam da doença, os jornalistas prontificaram-se a pagar o tratamento de Valadés. Segundo o que Valadés lhes contava, o suposto tratamento estava a funcionar bem mas foi necessário adicionar medicamentos ainda mais caros. A conta subiu para 16 mil euros por semana - que, mais uma vez, os seus colegas pagaram sem hesitar com fundos do programa Tiempo de Juego.

No entanto, e segundo o El Confidencial, há alguns dias, a equipa de desporto de Cope descobriu que ninguém com o nome de Guillemo Valadés constava na lista de pacientes da Clínica de Navarra, onde os tratamentos supostamente era feitos. O apresentador Paco González ligou várias vezes a Guillermo Valadés mas nunca foi atendido - o que até então nunca tinha acontecido.

A Clínica de Navarra afirma que não pode falar dos seus doentes, no entanto um dos especialistas em oncologia referiu ser "muito raro e excepcional" que um tumor cerebral se espalhe pelas costas e que, ainda que alguns dos tratamentos experimentais sejam caros, nenhum chega aos números usados ​​pelo jornalista.

Por fim, Guillermo Valadés atendeu o telefone. Diferentes fontes relataram a conversa ao El Confidencial e descreveram o momento como uma troca de ameaças entre os enganados e o burlão. A quebra do vínculo foi tornada pública quando Pepe Domingo Castaño ignorou o nome de Valadés na apresentação da equipa no programa de 16 de abril.

Aos meios de comunicação, a estação de rádio alerta que é um assunto pessoal entre os seus trabalhadores e, portanto, não vai tomar nenhum tipo de medida disciplinar.Acrescentam ainda que Valadés não faz parte do quadro de funcionários, mas fatura por meio de contrato comercial.

Na abertura do programa de terça-feira, Paco González prestou algumas palavras sobre o assunto: “Só podemos dizer algumas coisas que soam contraditórias: lamentamos muito e faríamos de novo. Lamentamos o espalhafato dos últimos dias, não era essa a nossa intenção. E faríamos de novo porque veio do nosso coração”, disse o apresentador, adiantando que não dará quaisquer detalhes sobre o assunto.

Como era Guilhermo Valadés - Willy para os amigos?

Depois de ter sido acusado por amigos de fraude, o jornalista trancou-se em casa e não responde a ninguém. Católico, solteiro, adepto do Real Madrid, vivia ainda com os pais. Segundo fontes, não se destacava pelo seu profissionalismo mas sim pela enorme simpatia e extroversão.

"Nunca foi o melhor a nível jornalístico, nem sequer um trabalhador nato. Era uma pessoa muito afável e sempre com vontade de beber. Lá, no bar, o tipo era irresistível: bebia, brincava, era sempre o último a sair", dizem.

Valadés era um profissional bem remunerado. De acordo com o El Confidencial, ganhava bem na Cadena SER e melhor ainda na COPE, onde faturava por meio de uma empresa chamada Valadés Comunicación: ganhava anualmente cerca de 80 mil euros pela sua colaboração com o COPE, em 2021 fez mesmo 101 mil euros.