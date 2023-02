Bobi é português e é o cão vivo mais velho do mundo. Aliás, o animal, que vive em Conqueiros, Leiria, é o cão mais velho de sempre, anunciou o Guinness World Records.

O cão da família Costa nasceu a 11 de maio de 1992 - tem 30 anos e 243 dias. Desta forma, Bobi bateu o recorde de cão mais velho de sempre, que tinha quase um século. O detentor do título era Bluey, um cão australiano que viveu entre 1910 e 1939 – morreu com 29 anos e cinco meses.

A história de Bobi poderia ter terminado pouco depois de ter começado. O cão e outros três cachorros nasceram num barracão onde a família guardava lenha. Como não podiam ter mais animais, aproveitaram a distração de Gira, a mãe de Bobi, para retirar-lhe os filhos. Enquanto os irmãos foram mortos, ele ficou para trás.

Leonel Costa, o atual tutor de Bobi, tinha 8 anos na altura. Quando ele e os irmãos perceberam que Gira continuava a visitar o barracão, decidiram investigar. Os miúdos encontraram o cachorro e decidiram guardar segredo. Quando perceberam que o cão estava vivo, os pais não tiveram outra escolha senão acolhê-lo na família.

O homem acredita que o segredo da longevidade de Bobi reside no facto de o animal viver em liberdade, sem estar preso a correntes ou trelas, ser bem alimentado e ser amado.

Bobi é descrito como “muito sociável”, uma vez que cresceu com outros animais.

Menos aventureiro do que em jovem, o cão passa os seus dias no quintal da família, com quatro amigos felinos. A idade não perdoa e às dificuldades em deslocar-se junta-se a perda de visão. Por isso, passa agora mais tempo deitado, a descansar.

A data de nascimento de Bobi foi confirmada pelos serviços municipais de Leiria e também pelo Sistema de informação de animais de companhia (SIAC).