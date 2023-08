Mulher norte-americana bate recorde mundial do Guinness da barba mais longa

Jovem bate próprio recorde do Guinness ao assistir 292 vezes a filme do Homem-Aranha

Erin Honeycutt, uma mulher de 38 anos residente no Michigan, conquistou um lugar no Guinness World Records ao deixar crescer uma impressionante barba de 30 centímetros, escreve o The Guardian. O feito ganha ainda mais destaque devido à sua condição médica, a Síndrome do Ovário Policístico (SOP), uma doença que provoca um desequilíbrio hormonal e pode resultar em menstruação irregular, aumento de peso, infertilidade e crescimento excessivo de pêlos.

A batalha de Erin com o crescimento excessivo de pelos faciais começou quando tinha apenas 13 anos. Durante a maior parte da sua vida, Erin tentou diversos métodos para lidar com o problema, incluindo barbear, depilar e usar produtos de remoção de pelos, porém, sentia-se constantemente constrangida com a situação.

"Provavelmente, barbeava-me pelo menos três vezes por dia", revelou em entrevista ao Guinness World Records.

Erin continuou a ter de o fazer durante toda a sua adolescência e na sua vida adulta, no entanto, depois de perder parcialmente a visão, ficou "cansada de se barbear", e decidiu deixar crescer a barba durante o confinamento. O apoio fundamental da mulher, Jen, desempenhou um papel crucial nessa decisão.

"Usar máscaras ajudou-me muito a ganhar confiança para sair em público", disse.

Para Erin, conseguir um recorde mundial é uma realização surpreendente, tendo em conta os desafios emocionais que enfrentou devido à sua condição. "Nunca pensei que seria capaz de atingir ou alcançar um objetivo que me permitisse estar num livro, e é uma coisa agradável ser reconhecida por isso", afirmou.

Erin conquistou o recorde a 8 de fevereiro de 2023, em Caro, Michigan, tirando a marca a Vivian Wheeler, de 75 anos, que ostentava uma barba de 25,5 centímetros.