Este filme marca a 5ª colaboração com Jason Statham. Ele é o seu ator preferido? Ou acontece que está disponível, sempre que pensa nele?

É uma combinação das duas coisas, creio. A vida torna-se muito mais fácil, quando trabalhamos com pessoas com quem estamos familiarizados e de quem gostamos. Acaba por ser mais uma brincadeira do que trabalho… A sério que já é a quinta colaboração? Meu deus!

Sim, sim! Por outro lado, vemos a Aubrey Plaza recentemente nomeada para um Globo de Ouro com a 2ª temporada da série “The White Lotus”. Porque a escolheu para interpretar aquela personagem atrevida?

Tenho seguido a carreira dela e penso que o trabalho é muito bom. É bom recorrer a pessoas novas, novas atrizes. Ela é alguém que acompanho há algum tempo. Foi bom contar com ela.

O cinema de ação é consigo. Já fez outros filmes de espiões, antes deste “Operação Fortune”. Tem um género preferido ou tudo depende do argumento?

Sou muito promíscuo no que diz respeito aos géneros. Gosto muito das comédias românticas, mas ainda não fiz nada nesse mundo. Também gosto muito de filmes de época. Obviamente que o crime e a comédia… Bom, não há um género que não me interesse, na verdade.

E qual foi a sua maior inspiração para este novo filme que, aliás, também escreveu?

Foi uma amálgama de fontes diferentes. Não quis fazer um filme clássico de espiões e, por isso, tentei injetar algumas doses de originalidade. Essa foi a minha intenção principal.

“Aladdin 2” é um dos seus próximos filmes? Vai trazer de volta Will Smith no papel do génio?

Sou um grande fã do Will e conheço-o como um perfeito cavalheiro. Essa é a minha experiência com ele. Por isso, não hesitaria em contar com ele outra vez.

Mas ele foi convidado para repetir o papel?

Devo dizer que não sei bem em que ponto está esse filme, neste momento. Por isso, não posso comentar, na verdade…

A sua primeira série de televisão é uma adaptação do seu filme “The Gentlemen” (2019), o que é algo invulgar. Como está a correr essa nova experiência?

Muito bem! É isso que estou a fazer hoje. Estou na rodagem da série “The Gentlemen”. E, sim, tem sido uma aprendizagem. É como fazer um filme, mas com mais tempo.

Então, não há uma grande diferença entre fazer uma série de televisão e um filme, é isso?

Não que tenha dado por isso, até agora.

Mas está a gostar da experiência?

Sim, sim, sim! Eu gosto de fazer filmes.

E até que ponto essa série de televisão será diferente do filme?

É inspirada no filme. Se gostaram do filme, vão gostar da série.

Entretanto, rodou “The Covenant”, um filme com o Jake Gyllenhaal que a Amazon Studios financiou em parte. O mercado do streaming é o futuro da produção cinematográfica?

Não sei bem para onde vai o mercado do cinema…. É muito difícil prever… Parece que as areias estão sempre a mexer-se. É muito difícil para mim prever exatamente em que direção irá a produção cinematográfica.

Não tem, portanto, nenhuma ideia sobre onde estará daqui a 10 anos, digamos, como cineasta?

Penso que nenhum de nós quer dizer adeus às salas de cinema. No fim de contas, continuamos a precisar de um ecrã de 13 metros e atores para projetar. Nessa escala apropriada e intimidante, precisamos da proximidade (do público)... Não quero afastar-me da experiência nas salas. Quero que o cinema continue a ser cinema e, por isso, desejo uma experiência nas salas que, no futuro, seja robusta e empolgante para toda a produção cinematográfica, realmente.

“Operação Fortune: Missão Mortífera” é uma das estreias da semana nos cinemas