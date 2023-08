Esta casa de Gwyneth Paltrow na Califórnia está no Airbnb

Precisa de um empurrãozinho no seu caminho para ter uma “vida bonita e otimizada”? Aqui está a sua oportunidade de viver o estilo de vida Goop promovido pela marca de beleza, moda, alimentação e bem-estar de Gwyneth Paltrow.

Por uma noite apenas, a atriz vencedora de um Óscar e fundadora e CEO da Goop [uma marca de produtos de estilo de vida e bem-estar] está a colocar a sua casa de hóspedes na Califórnia na Airbnb.

A casa de hóspedes, de um quarto e uma casa de banho, situada na sua casa em Montecito, está disponível para reserva às 13:00 de 15 de agosto para uma estadia de uma noite no sábado 9 de setembro, para um máximo de dois hóspedes.

“A minha casa no Montecito é o meu santuário para descanso e clareza mental. Vou lá para recarregar energias, para sonhar acordada com o que estamos a construir na Goop e para me reconectar com a minha família e amigos queridos”, diz o anúncio.

“Quer esteja à procura de um local para uma ligação inesperada ou para uma merecida solidão e reflexão, quando vier para ficar, espero que encontre tanta alegria em casa como eu.”

Estarão disponíveis os produtos “essenciais Goop para nutrir o seu corpo, mente e alma”. As refeições e os snacks inspirados na Goop estão incluídos. Os hóspedes devem especificar quaisquer alergias ou restrições alimentares.

Os hóspedes são convidados a desfrutar de um dia de spa e a participar numa sessão de meditação transcendental guiada. “E, o melhor de tudo, levar para casa técnicas valiosas (e uma abundância de produtos goop!) para continuar a sua jornada em direção à saúde emocional muito depois da sua estadia”, diz o anúncio.

Paltrow estará lá para cumprimentar os seus convidados na chegada para a estadia - o check-in é depois das 16:00 e o check-out antes das 11:00 A propriedade está listada por 0 dólares.

Há uma cama de casal e, além das características típicas, como estacionamento gratuito e ar condicionado, a propriedade está equipada com câmaras de segurança. “Existem câmaras de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fins de segurança, e haverá segurança 24 horas por dia no local durante a sua estadia”, refere o anúncio.

Os hóspedes terão acesso ao pátio e à piscina, segundo o anúncio, “mas não à casa principal”. Um secador de cabelo não está incluído, nem há máquina de lavar.

Não há animais de estimação, não se pode fumar, não há drogas ou atividades ilegais. “Eu também tenho uma política rigorosa de 'sem festas'.” Os hóspedes são responsáveis pelas suas próprias deslocações de e para o Montecito.

“Por último, e mais importante, preparem-se para serem gooped.”