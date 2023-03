Gwyneth Paltrow está a ser acusada, em tribunal, de ter abalroado um idoso numa pista de esqui há quatro anos. A queixa foi apresentada por um oftalmologista já reformado, Terry Sanderson, de 76 anos, que quer ser indemnizado pelas lesões que sofreu, num total de cerca de 280 mil euros.

O acidente aconteceu quando a atriz passava um dia na neve com a família, em Deer Valley, Utah, nos Estados Unidos. Segundo a acusação, “este caso envolve uma situação de colisão e fuga, em que a arguida, Gwyneth Paltrow, perdeu o controlo quando esquiava e foi contra as costas de Terry Sanderson, outro esquiador, que caiu pela colina, causando-lhe uma lesão no cérebro, quatro costelas partidas, entre outras lesões sérias”, é descrito no processo.

“Paltrow levantou-se, virou-se e continuou a esquiar, deixando Sanderson deitado na neve, gravemente ferido”, diz a acusação. Segundo ainda a queixa, um instrutor, que acompanhava Gwyneth, testemunhou o acidente, mas nada fez para ajudar a vítima "para proteger a sua cliente”, de acordo com a BBC.

A versão da atriz é, no entanto, diferente. A vencedora do Óscar, em 1999, que também apresentou queixa contra o oftalmologista, garante que foi Terry Sanderson quem foi contra ela e que, ainda assim, ela certificou-se de que tinha ficado bem. De acordo com a mesma, a colisão afetou-a de tal forma que o dia de família na neve foi cancelado.

Sanderson alegou, por sua vez, que a demora para apresentar queixa resultou das dificuldades que as lesões lhe criaram.

A audiência está prevista durar oito dias.