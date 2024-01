Várias centenas de pessoas concentradas em Lisboa para protesto pelo direito à habitação

Várias centenas de pessoas estão já concentradas, em Lisboa, para o protesto pelo direito à habitação, que quer pôr o tema no centro do debate para as eleições de 10 de março.

Pelas 15:20, 20 minutos após a hora marcada para o inicio do protesto convocado pela plataforma Casa Para Viver, a crescente mancha de pessoas ocupava o princípio da Avenida Almirante Reis, junto à Alameda Dom Afonso Henrique, onde se destacam faixas, cartazes e bandeiras das várias associações.

Numa espécie de ensaio geral antes de iniciarem a marcha que vai passar por várias ruas da capital, começa a ouvir-se o som dos tambores que vão marcar o ritmo da banda sonora, mas as palavras de ordem são guardadas para quando arrancarem.

Dali, a manifestação, em que são esperadas milhares de pessoas, segue em direção ao Arco da Rua Augusta, onde, além de intervenções dos organizadores, haverá também concertos de artistas como Catarina Branco, Jhon Douglas, Luca Argel e Luís Severo.

O protesto, organizado pelo coletivo de mais de 100 associações, repete-se hoje em, pelo menos, 19 cidades: Albufeira, Aveiro, Beja, Benavente, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Lagos, Leiria, Lisboa, Portalegre, Portimão, Porto, Setúbal, Sines e Viseu.

É o terceiro pelo direito à habitação organizado pela Casa Para Viver, que quer marcar a campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 10 de março.