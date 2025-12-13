Câmara de Lisboa entrega 152 habitações de renda acessível

A Câmara de Lisboa entrega, na segunda-feira, as chaves de 152 habitações de renda acessível no Lote 7 do loteamento das Forças Armadas – Entrecampos, num investimento de 21 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo a autarquia, o novo edifício, na Rua Sanches Coelho, promovido pela Lisboa SRU, é composto por três blocos contínuos — A, B e C —, com tipologias T0 a T4, em oito dos 10 pisos, disponibilizando 152 fogos de habitação, com o piso zero para acessos e espaços de apoio, incluindo estacionamento para bicicletas, lavandaria, sala multiusos e áreas técnicas.

No piso zero do bloco 7C está prevista uma creche com acesso autónomo e o piso -1 ficará afeto a uso comercial, prevendo-se a instalação de um supermercado, no último de cinco edifícios destinados ao Programa de Renda Acessível (PRA) no loteamento das Forças Armadas, com o total de 476 unidades e investimento global superior a 70 milhões de euros.

O presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD), entregou esta sexta-feira a habitação municipal número 3.000, num edifício na freguesia de Marvila, constituído por 105 novos fogos de tipologias T0 a T4, num investimento total superior a 19 milhões de euros, com financiamento do PRR, que foram descritos por Moedas como “habitações dignas e com rendas acessíveis”.