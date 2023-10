Vive numa casa arrendada? Insira aqui dois valores e saiba se vai ter apoios do Estado (e quanto) para pagar a sua renda

Nota do editor: o simulador faz os cálculos para o aumento máximo de 6,94% e inclui os apoios anunciados pelo Governo, aos quais acedem os agregados que auferem até 38.632 euros anuais de rendimento coletável e têm uma taxa de esforço superior a 35% no pagamento da renda - este apoio tem um limite máximo de 200 euros mensais em 2023, que se mantém em 2024 e ao quais acrescem até 4,94% de apoio-extra anunciado pelo Governo. O simulador que se segue incorpora todos estes cálculos - basta inserir o vencimento mensal bruto do seu agregado (se arrendar sozinha/o basta inserir o seu vencimento bruto) e o valor da renda - depois o simulador trata de tudo por si. Os valores são meramente indicativos, têm por base a informação conhecida e não dispensam a consulta das instituições públicas

O Instituto Nacional de Estatística divulgou em setembro o valor que serve de base para o cálculo do coeficiente de atualização anual das rendas. O número fixou-se nos 6,94. Esta quinta-feira, o Governo anunciou que não vai fazer no próximo ano o que fez de 2022 para 2023 (limitou os aumentos a 2%). Portanto: as rendas vão aumentar 6,94% a partir de janeiro de 2024 (mas estão previstos alguns apoios para os arrendatários contemplado no simulador em cima disponibilizado pela CNN Portugal).

Os portugueses que não beneficiarem de qualquer apoio vão pagar praticamente o equivalente a um 13º mês de renda - tal como pode verificar no simulador em cima. Um exemplo: um agregado em que cada um ganhe 750 euros brutos /mês (ou um solteiro que ganhe 1500 euros brutos) com uma renda da 500 euros vai pagar mais 34,70 euros por mês, o que ao final do ano dá mais 416,40 euros - ou seja, quase uma renda extra.

Refira-se que as rendas em 2023 deviam ter aumentado 5,43% mas o Executivo liderado por António Costa decidiu impor um limite de 2%, compensando os senhorios da diferença através da via fiscal.