Carla White recusa ceder o seu apartamento para a construção de um projeto milionário em Montreal: "Só quer um sítio seguro e acessível para viver"

Lutar pelo direito à habitação não acontece só em Portugal. A empresa de imobiliário Mondev pretende demolir um bloco de apartamentos em Montreal, no Canadá, para construir 176 unidades de condomínio. Para que o projeto avance, precisa que a última inquilina saia de um dos apartamentos, mas Carla White recusa-se a sair enquanto não lhe forem asseguradas as garantias de que vai ter uma habitação condigna, revela o jornal The Guardian.

O apartamento de Carla White é antigo e pequeno. Lá, cabe apenas cabe um fogão (que não funciona), uma secretária, uma cama e algumas plantas. Mas para Carla, que já esteve em situação de sem-abrigo, este é o espaço que lhe deu segurança na última década. O valor da sua renda, fixada legalmente nos 400 dólares canadianos (aproximadamente 300 euros), para garantir que permanece a preços acessíveis, permite-lhe ter um espaço confortável nesta altura em que se encontra desempregada.

"Ela não está a tentar salvar o edifício. Sabe que precisa de ser renovado. Só quer um sítio seguro e acessível para viver", diz Manuel Johnson, advogado de Carla White, ao jornal britânico.

Carla White apresenta duas alternativas para resolver o conflito: ou através de uma indemnização que lhe dê segurança financeira para ter um abrigo nos próximos anos, ou um apartamento semelhante com um contrato de arrendamento a longo prazo e a um valor acessível.

A lei está no lado da inquilina. É certo que os planos de demolição foram aprovados, mas o projeto de Mondev só pode continuar se a empresa chegar a um acordo com a White.

Por sua vez, os sócios da Mondev, Michael e David Owen, têm outra visão da história: de acordo com os responsáveis, ao contrário dos outros inquilinos que já aceitaram as ofertas da empresa, Carla rejeitou as várias propostas que a empresa lhe apresentou nos últimos três anos, transmite o The Guardian.

Duas das propostas são mencionadas detalhadamente ao jornal britânico: na primeira ofertta, a Mondev propôs arrendar um apartamento que, por se situar num edifício antigo, teria um custo de renda limitado ao abrigo de regulamentos provinciais; na segunda oferta , sugeriu uma indemnização no valor de 20.000 dólares canadianos (cerca de 14.000 euros). De acordo com os representantes da empresa, ambas as propostas foram recusadas pela inquilina: a primeira porque não lhe dava segurança de que a renda não ia subir, e a segunda porque o montante da indemnização apenas iria cobrir cerca de um a dois anos de despesas, detalha o advogado de Carla White..

A luta de White não passou por despercebida entre os habitantes de Montreal, que vivem numa cidade onde a habitação a preços acessíveis está rapidamente a desaparecer, para dar lugar a projetos de desenvolvimento mais caros, que contrastam com as condições de vida dos residentes.

A maioria dos residentes de Montreal são arrendatários e ainda há muitas pessoas com baixos rendimentos e pessoas da classe trabalhadora em Montreal (...) Estamos a desenvolver a cidade, mas estamos a deixar muitos destes residentes para trás quando estamos a construir estes projetos" avança Manuel Johnson, advogado de White, ao jornal britânico.

Em junho está prevista a realização de uma audiência na qual a Mondev quer submeter a questão para determinar a indemnização adequada a White. No entanto, mesmo que o tribunal sugira um valor, a decisão final de autorizar ou não a licença de demolição e construção cabe à cidade e não à comissão de arrendamento, explica o jornal britânico.

"Esta é uma questão de bem maior. Um desenvolvimento que deve beneficiar todos os residentes de Montreal e não apenas um punhado de investidores ricos", defende o advogado de White.