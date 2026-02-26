Crédito à habitação regista maior crescimento desde fevereiro de 2006 - TVI

Crédito à habitação regista maior crescimento desde fevereiro de 2006

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 50 min
Imobiliário (Associated Press)

Banco de Portugal revela que empréstimos para a habitação aumentaram 111,7 milhões de euros no final de janeiro

Os empréstimos para habitação cresceram 10,4% em janeiro, em termos anuais, a maior taxa de crescimento anual desde fevereiro de 2006, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O montante total de empréstimos concedidos a particulares cresceu 9,8% no primeiro mês do ano, face ao período homólogo, naquela que foi a maior taxa de crescimento desde fevereiro de 2008.

O banco central destaca o 'stock' de empréstimos para habitação, que aumentou 803 milhões de euros face a dezembro, totalizando 111,7 mil milhões de euros no final de janeiro.

Em termos anuais, este valor representa um prolongamento da "trajetória de aceleração observada desde janeiro de 2024", ao crescer 10,4%.

Já o montante de empréstimos ao consumo e outros fins subiu 49 milhões de euros em relação a dezembro, para 33,8 mil milhões de euros, uma subida de 7,9%, "estabilizando em 7,3% nos empréstimos para consumo e subindo para 8,9% nos empréstimos para outros fins".

O BdP tem também dados relativos às empresas, que mostram que os empréstimos a empresas cresceram 3,7% em termos anuais, em janeiro.

Continue a ler esta notícia

