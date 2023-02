Os portugueses que se encontram em situação de risco de pobreza (isto é, abaixo do limiar de 60% da mediana do rendimento disponível equivalente em cada país, na definição europeia) gastam 30,7% do rendimento disponível em habitação.

Os dados remetem ao ano de 2021 e foram esta quinta-feira divulgados pelo Eurostat. Comparativamente, Portugal encontra-se numa melhor posição do que a média da União Europeia (UE), que corresponde a 37,7% dos rendimentos.

As estatísticas do gabinete europeu foram lançadas no mesmo dia em que se discute em Conselho de Ministros o novo pacote de medidas para a habitação, setor visto como um dos grandes flagelos no país e considerado pelo Governo um pilar do Estado Social.

Percentagem dos rendimentos gastos na habitação por pessoas em risco de pobreza em 2021

O país onde as pessoas em risco de pobreza mais gastam com a habitação é a Grécia (60% dos rendimentos). Segue-se a Dinamarca (56,5%), Países Baixos (48%) e a Suécia (44,4%). Portugal ocupa o 16.º lugar da tabela, nove lugares abaixo da vizinha Espanha, onde 39,8% dos rendimentos das pessoas nesta situação são gastos na habitação.

Por oposição, o país da UE onde as pessoas em risco de pobreza menos gastam com a habitação é Malta: apenas 18% dos rendimentos.

Percentagem dos rendimento gastos na habitação pela população em geral, em 2021

Considerando os gastos da população geral com a habitação, os dados do Eurostat indicam que 18,9% dos rendimentos da população da aliança europeia são canalizados para a habitação. No caso português, especificamente, esta percentagem desce para 15,1%.

A Grécia, Dinamarca e Países Baixos ocupam uma vez mais o top três dos países da UE onde há uma maior percentagem de gastos dos rendimentos com a habitação: 34,2%, 26,3% e 23,9%, respetivamente.

Na tabela geral, Portugal é o 9.º país da UE onde a menor percentagem dos rendimentos são canalizados para gastos com a habitação.