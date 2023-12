Subida dos preços da habitação abranda para 7,6% no terceiro trimestre

O Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 7,6% no terceiro trimestre, em termos homólogos, menos 1,1 pontos percentuais do que no trimestre anterior e a menor subida desde o primeiro trimestre de 2021, divulgou esta terça-feira o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), de julho a setembro, os preços das habitações existentes cresceram de forma mais intensa por comparação com as habitações novas: 8,1% e 5,8%, respetivamente.

Em cadeia, face ao segundo trimestre, o IPHab aumentou 1,8% (3,1% no trimestre anterior), tendo o crescimento dos preços das habitações novas (2,0%) superado o das habitações existentes (1,8%).