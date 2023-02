Para combater a especulação, o Governo diz que vai eliminar a concessão de novos vistos gold. O anúncio foi feito esta quinta-feira por António Costa, depois de um conselho de ministros inteiramente dedicado ao tema da habitação.

Quanto aos vistos gold já concedidos, a sua renovação só ocorre no caso de se tratar de investimentos exclusivamente imobiliários, se corresponderem a habitação própria e permanente do proprietário ou seu descendente ou se o imóvel for colocado no mercado de arrendamento.

