Moedas responde a Pedro Nuno com trabalho feito na habitação: "O que é que não funciona? A governação socialista"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moedas reagiu a Pedro Nuno Santos com a lista do trabalho feito na capital em matéria de habitação. Isto depois de o secretário-geral do PS, na apresentação do programa eleitoral do partido, ter dito que Moedas era responsável pela entrega de “zero” chaves.

Pedro Nuno Santos lembrou que lançou "o maior" plano de construção de habitação pública, que está em curso, mas que a sua aplicação "demora". E deu o exemplo de Lisboa, onde tinha sido tornado público que Carlos Moedas “tinha entregue em dois anos 1.400 chaves”.

“Sabem qual é o número de chaves pelo qual ele é responsável? Zero. Foi o Fernando [Medina, antigo autarca de Lisboa]”, atirou Pedro Nuno Santos.

Carlos Moedas, autarca do PSD, não demorou muito a reagir, com uma publicação nas redes sociais onde elenca todo o trabalho feito. “O que fizemos em habitação em dois anos”. Na mesma escreve também “CC: Pedro Nuno Santos”, dando assim conhecimento ao líder do PS.

Moedas destaca “assinatura de contratos para investimento em habitação municipal, neste mandato, no valor de 560 milhões de euros”, a “entrega de mais de 1.600 chaves de habitações” ou a “reabilitação de mais de 700 fogos devolutos”, bem como o licenciamento de “5.400 casas” entre 2022 e agosto de 2023.

“O que é que não funciona? A governação socialista”, conclui Carlos Moedas, recuperando uma frase de próprio Pedro Nuno Santos num dos debates para estas legislativas.