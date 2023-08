SIMULADOR Famílias vão ter de pagar quase uma 13.ª renda da casa se não houver travão aos aumentos. Veja o seu caso

PODE DESCARREGAR O SIMULADOR AQUI OU CONSULTÁ-LO MAIS EM BAIXO

(PARA UTILIZAR O SIMULADOR DEPOIS DE O DESCARREGAR PODE USAR O EXCEL, O GOOGLE SHEETS OU O APPLE NUMBERS)

⇔

Exemplo 1: uma renda de 500€ em 2023 vai passar para 534,70€ no próximo ano se não houver travão aos aumentos. Isso representa mais 416,4€ ao fim do ano, ou seja, é quase um 13.º mês face a este ano. Exemplo 2: uma renda de 1000€ vai passar para 1069,40€ - são mais 69,40€ por mês, o que dá 832,80€ a mais entre 2023 e 2024. Ou seja, quase uma 13.ª renda. Será assim se o Governo não decidir impor qualquer limite.

O Instituto Nacional de Estatística divulgou esta quinta-feira a estimativa rápida da inflação que serve de base para o cálculo do coeficiente de atualização anual das rendas. O número fixou-se nos 6,94% - perto dos 7% que já tinham sido antecipados pelos proprietários -, daí os cálculos feitos pela CNN Portugal.

O Governo decidiu um limite para 2023: as rendas deviam ter aumentado 5,43% mas o Executivo liderado por António Costa decidiu impor um limite de 2%, compensado os senhorios pela diferença através da via fiscal. Para o ano não se sabe como vai ser - e o Governo diz que vai esperar por 12 de setembro, dia em que é conhecido o número final do coeficiente para atualização das rendas em 2024, que é calculado com base na variação do índice de preços ao consumidor (sem habitação) correspondente aos últimos 12 meses, tendo por referência os valores até 31 de agosto. Mas está aí o valor de referência: 6,94%.

Para que possa fazer as suas contas, a CNN Portugal desenvolveu um simulador em que lhe mostramos o preço atualizado da renda se for seguido o aumento de 6,94% mas também se for aplicado um travão de 2% como em 2023 (sublinhamos que ainda não se sabe se haverá travão nem de que valor, mas é uma base de partida para fazer os seus cálculos). Pode consultar em baixo o simulador (a compatibilidade com browser mobile não é a ideal) ou pode descarregá-lo AQUI (se estiver em Windows sugerimos que use o Excel ou o Google Sheets; se estiver em Mac sugerimos o Excel, Google Sheets ou Apple Numbers; se estiver em iPhone ou iPad, descarregue o ficheiro e depois use o Excel, Google Sheets ou Apple Numbers; se estiver em Android, descarregue o ficheiro e depois use o Excel, Google Sheets ou Apple Numbers). E veja também este artigo de apoio: Paga uma renda de 500€? Prepare-se para gastar mais 416€ em 2024 se não houver travão (o Governo não diz se vai haver, os proprietários temem "armadilha", os inquilinos receiam o "absurdo").