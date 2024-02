Exclusivo. Portugal pede extradição do jovem hacker que estava em risco de passar 57 anos na prisão nos EUA

EXCLUSIVO. "Estou disposto a colaborar com as autoridades". Jovem hacker português em risco de ser extraditado para os EUA quer seguir exemplo de Rui Pinto

"Estou com muito medo" de ir para uma prisão nos EUA e "sinto que Portugal virou-me as costas". A entrevista exclusiva ao hacker português que arrisca 57 anos numa prisão americana

Portugal decidiu pedir a extradição do jovem hacker português, Diogo Santos Coelho, que está em prisão domiciliária no Reino Unido e em risco de ser extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta uma pena de prisão de 57 anos.

A CNN Portugal sabe que o Ministério Público português aceitou o pedido da defesa do hacker e "ordenou a emissão do mandado de detenção para efeitos de extradição do Diogo para Portugal".

A decisão passa agora para as mãos da justiça britânica, que terá de escolher entre o pedido de extradição português e norte-americano. No entanto, segundo a advogada do hacker, Inês Almeida e Costa, dada a nacionalidade e as ligações de Diogo Santos Coelho a Portugal, a equipa de advogados do jovem de Viseu acredita que o Reino Unido dará "primazia ao pedido português".

Numa entrevista exclusiva à CNN Portugal, o advogado britânico do jovem partilhou a mesma confiança de que, em caso de ter de escolher, a justiça do Reino Unido optaria por enviar Diogo Santos Coelho para Portugal. "Entre enviá-lo para os Estados Unidos ou para Portugal, seria uma decisão óbvia é enviá-lo de volta para a sua terra natal, para a sua família", afirmou Ben Cooper.

Diogo é acusado nos Estados Unidos dos crimes de conspiração, fraude no acesso a dispositivos e roubo de identidade agravado, por ser o principal suspeito de criar e administrar o RaidForums, onde foram vendidos milhões de euros de dados de empresas americanas. No verão de 2023, a justiça britânica aceitou o pedido de extradição para os EUA, mas a defesa do hacker recorreu, alegando que o jovem foi diagnosticado com autismo e que corre o risco de pôr fim à sua própria vida caso seja enviado para cumprir sentença numa prisão americana.

Em Portugal, Diogo é apenas suspeito num processo-crime de branqueamento de capitais devido à sua atividade ligada ao site. No entanto, a defesa do hacker alega que este crime só aconteceu devido à existência dos crimes antecedentes que são investigados pelos EUA. Por isso, a equipa de advogados portuguesa fez um requerimento ao DIAP regional do Porto para que as autoridades portuguesas emitissem um mandado de detenção e investigassem também os crimes de que Diogo é acusado pela justiça americana. No entanto, o Ministério Público recusou o requerimento, defendendo que, como os alegados crimes tiveram efeito nos EUA, este é o país competente para os julgar.

O Ministério Público voltou agora atrás e deferiu o pedido dos advogados portugueses e ordenou a emissão de mandados de detenção para que o jovem venha para Portugal.