O Haiti está à beira de uma catástrofe humanitária

O rapto de uma enfermeira americana e do seu filho perto da capital do Haiti, Port-au-Prince, no final do mês passado, é mais um sinal trágico da intensificação da insegurança no país.

Em todo o Haiti, dois milhões de pessoas, incluindo 1,6 milhões de crianças e mulheres, vivem em áreas controladas por grupos armados, onde a perpetração de uma violência horrível se tornou uma realidade diária, de acordo com estimativas internas das Nações Unidas. As crianças são mortas quando andam à solta ou são recrutadas para participar nos combates, os raptos para obtenção de resgate estão a aumentar e as taxas de violência sexual e baseada no género estão a aumentar.

Na minha mais recente visita ao Haiti, em junho, conheci outra profissional de saúde que tinha sido raptada. Felizmente, ela foi libertada mais tarde. Ela disse-me que esse era um medo diário para as enfermeiras haitianas, bem como para os professores e outros profissionais que, tal como a enfermeira americana, continuam empenhados em ficar e cuidar dos mais vulneráveis.

Entre os mais vulneráveis está a rapariga de 11 anos que conheci no Centro GHESKIO de Port-au-Prince, que presta cuidados a sobreviventes de violência sexual. No final do ano passado, disse-me ela, cinco homens de um grupo armado raptaram-na quando ela estava a passear na rua. Três deles violaram-na à vez. Quando a conheci, ela estava grávida de cerca de oito meses. Várias outras mulheres do centro falaram de homens armados que invadiram a sua casa, violaram-nas - num caso, à frente dos seus filhos - e depois incendiaram as suas casas.

A violência não é novidade no Haiti. Mas após o assassinato do Presidente Jovenel Moïse em julho de 2021, grupos armados tomaram conta das ruas e têm vindo a aterrorizar comunidades em várias partes da capital desde então. E com grande parte de Port-au-Prince e áreas próximas assoladas por tal brutalidade, a atual crise humanitária do Haiti pode em breve tornar-se uma catástrofe.

Cerca de metade da população do país necessita urgentemente de assistência humanitária, incluindo quase três milhões de crianças, de acordo com informações recolhidas no terreno pela nossa equipa. Cerca de cinco milhões de pessoas estão a sofrer de insegurança alimentar aguda. E, no último ano, assistimos a um aumento sem precedentes de 30% no número de crianças gravemente subnutridas, que estimamos que atinja cerca de 115 mil ao longo de 2023.

O aumento da insegurança alimentar e da subnutrição infantil coincide com um surto de cólera em curso, em que quase metade dos mais de 52 mil casos suspeitos são de crianças com menos de 14 anos. As crianças gravemente subnutridas têm muito mais probabilidades de morrer de cólera se não receberem tratamento urgente. No entanto, o sistema nacional de saúde não tem capacidade para prestar cuidados adequados às crianças e famílias vulneráveis.

Para colocar a situação em perspetiva, as necessidades humanitárias no Haiti são maiores agora do que no rescaldo do devastador terramoto de janeiro de 2010, que deixou mais de 220 mil mortos e mais de dois milhões de desalojados.

Apesar das desafiantes ameaças à segurança, a nossa organização continua totalmente empenhada em permanecer e prestar ajuda ao povo do Haiti. Juntamente com os nossos parceiros, estamos a colaborar com os líderes da comunidade e do governo para facilitar a circulação segura dos trabalhadores humanitários e dos fornecimentos. E estamos a expandir a nossa resposta nas áreas da saúde, nutrição, proteção infantil e social, educação, água, saneamento e higiene.

Mas isso não é suficiente para evitar a catástrofe que se aproxima. É preciso fazer muito mais para trazer o Haiti de volta da beira do abismo, e nós imploramos aos governos da região e de outros países que saiam da margem antes que seja tarde demais.

Isto começa com a disponibilização dos fundos necessários para reforçar e manter a resposta humanitária durante os próximos 18 a 24 meses. O Plano de Resposta Humanitária das Nações Unidas para 2023, no valor de 720 milhões de dólares, tem apenas um quarto de financiamento. Precisamos de financiamento total para conseguir fazer o trabalho.

Mas, ao enfrentarmos a crise imediata, temos também de ter em conta que as pessoas precisam de ter acesso seguro e sustentável a serviços essenciais nas suas comunidades a longo prazo. Isto só acontecerá se aprofundarmos o nosso compromisso com o governo haitiano, a sociedade civil e os líderes comunitários para restaurar e reforçar os sistemas de que as pessoas dependem - como os cuidados de saúde, os serviços de nutrição, a educação, a proteção, a água e o saneamento.

Durante décadas, o Haiti pareceu saltar de uma crise para outra - desde furacões e terramotos a emergências de saúde pública e tumultos políticos. Temos de nos concentrar no reforço da capacidade de resistência das comunidades, dos sistemas de prestação de serviços e das instituições, para que possam resistir a todos os choques que o Haiti continua a enfrentar.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, instou o Conselho de Segurança da ONU a autorizar rapidamente o envio de uma força multinacional não pertencente à ONU para ajudar a Polícia Nacional do Haiti a reprimir a violência - uma proposta apoiada pelo governo de transição do Haiti.

Com base na situação desesperada a que assisti no Haiti, concordo plenamente que a situação de segurança tem de ser resolvida com urgência. No entanto, qualquer força deve ser acompanhada de medidas para salvaguardar o espaço humanitário e proteger as pessoas em risco. A ONU e a comunidade internacional devem também trabalhar com o governo para reforçar o sistema judicial, de modo a que os autores da violência, bem como aqueles que dão apoio material aos grupos armados, sejam responsabilizados.

Há muito que chegou o momento de adotar uma nova abordagem no Haiti. As vidas e o bem-estar de milhões de haitianos estão em jogo. Não devemos responder com cansaço ou resignação, mas com um compromisso renovado de trabalhar ao lado deles na construção de um futuro mais brilhante e mais esperançoso.

Foto de topo: Estudantes exigem a liberdade da enfermeira de New Hampshire Alix Dorsainvil e da sua filha, que foram dadas como raptadas em Port-au-Prince, Haiti, 3 agosto 2023 AP Photo _ Odelyn Joseph