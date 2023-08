Haitong Bank passa de prejuízo a lucro de 5 milhões de euros no 1.º semestre

O Haitong Bank fechou o primeiro semestre com um lucro de cinco milhões de euros, que compara com um prejuízo de quatro milhões no período homólogo de 2022, informou esta terça-feira o banco.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado operacional do antigo BES Investimento (BESI) foi positivo em seis milhões de euros, contra os oito milhões de euros negativos do ano anterior, beneficiando da descida homóloga de 5% dos custos operacionais, para 29 milhões de euros.

No primeiro semestre, a margem financeira do banco mais do que duplicou em termos homólogos, passando de 7,9 milhões de euros para perto de 16,5 milhões.

O produto bancário atingiu 35 milhões de euros, aumentando 60% face ao período homólogo, enquanto a rentabilidade dos capitais próprios (ROE) passou de -1,5% para 1,4%.

O rácio de crédito não produtivo (NPL) situou-se nos 1,0%, contra 1,3% no período homólogo, e a cobertura de crédito não produtivo evoluiu de 58,4% para 62,9%.

Já o rácio de fundos próprios de Nível 1 (‘fully-loaded’) foi de 15,5% em junho (18,0% em junho de 2022), enquanto o rácio de fundos próprios totais (‘fully-loaded’) passou de 22,5% para 19,6%.

No final do primeiro semestre, o Haitong Bank tinha ativos de 3.500 milhões de euros, mais 2% que os 3.400 milhões de euros do final de 2022, tendo a carteira de investimento aumentado 16% em comparação com dezembro de 2022, atingindo 1.200 milhões de euros.

A carteira de crédito registou um crescimento de 11% em comparação com dezembro de 2022, atingindo 857 milhões de euros, numa evolução atribuída “à conclusão de várias operações no período, nomeadamente pela Direção de Structured Finance, não obstante a abordagem prudente de originação de ativos”.

Em junho deste ano, o Haitong Bank tinha um total de 364 trabalhadores (174 dos quais em Portugal), que compara com 358 em junho de 2022 e 357 no final do ano passado.

No relatório e contas do primeiro semestre, o antigo BESI prevê “um abrandamento da atividade económica no segundo semestre de 2023, sem, no entanto, chegar à recessão prevista no final de 2022”: “Efetivamente, a resiliência das condições de emprego, especialmente no setor dos serviços, nos EUA e na Europa, deverá compensar a tendência de enfraquecimento da atividade cíclica da indústria transformadora até ao primeiro semestre de 2024”, refere.

O banco diz ter agora “uma visão mais positiva relativamente à economia mundial do que aquando da preparação do Relatório e Contas de 2022”, considerando que, “apesar da continuação da guerra na Ucrânia, da inflação persistente e das taxas de juro mais elevadas do que o previsto, as perspetivas de crescimento melhoraram em 2023”.

“Para o segundo semestre de 2023 e primeiro semestre de 2024 prevemos um crescimento mais suave, seguido de uma intensificação da atividade económica no segundo semestre de 2024, suportada pela possibilidade de cortes nas taxas de juro no quarto trimestre de 2024 à medida que a inflação converge para as metas dos bancos centrais em 2025”, avança.