Terminou a situação de reféns no aeroporto de Hamburgo. Suspeito foi detido e criança está bem

Terminou a situação de reféns no aeroporto de Hamburgo, anunciou a polícia de Hamburgo no X (ex-Twitter).

"A situação dos reféns acabou. O suspeito saiu do carro com a filha. O homem foi detido pelos serviços de emergência sem resistência. A criança parece estar ilesa", lê-se no comunicado da polícia publicado na rede social X.

Update: Die Geisellage ist beendet. Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen. Der Mann wurde widerstandslos von den Einsatzkräften festgenommen. Das Kind scheint unverletzt zu sein.#HamburgAirport #Hamburg @HamburgAirport — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 5, 2023

Segundo um porta-voz da polícia à Reuters, no sábado à noite, o suspeito, de 35 anos, estacionou o carro debaixo de um avião da Turkish Airlines, onde circulava com a filha, depois de conseguir fintar a barreira de segurança.

Ao longo de 18 horas, as autoridades no local e os negociadores estiveram em contacto com o homem, que se suspeitava estar armado e na posse de explosivos, para o demover e fazer sair do carro. Também a mãe da menor esteve em contacto com o suspeito.

Também na rede social X, o aeroporto de Hamburgo anunciou que a ação policial terminou e que "estão em curso preparativos para retomar as operações de voo o mais rapidamente possível".

"Estamos em estreita coordenação com as forças de segurança sobre quando serão reabertas as vias de acesso e terminais", lê-se ainda no comunicado.

Die polizeiliche Maßnahme ist beendet. Die Vorbereitungen für die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebes laufen. Wir sind in enger Abstimmung mit den Sicherheitskräften, wann die Zufahrten und Terminals wieder freigegeben werden. pic.twitter.com/5Xw1koVSBs — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) November 5, 2023

Segundo a Reuters, as autoridades aeroportuárias de Hamburgo tinham informado que 286 voos com cerca de 34.500 passageiros estavam previstos para este domingo.