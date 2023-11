Aeroporto de Hamburgo continua encerrado. Homem com criança estacionou carro debaixo de avião

O aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, continua fechado este domingo depois de um homem com uma criança ter passado por uma barreira e entrado no local. Em causa estará a guarda do menor de quatro anos que foi feita refém pelo pai.

"A situação no aeroporto permanece inalterada, a operação policial continua. As operações de voo permanecerão suspensas até novo aviso. A polícia pede a todos os passageiros e a quem os recolhe que NÃO venham ao aeroporto. As estradas de acesso estão em grande parte bloqueadas.

+++UPDATE 8:00 Uhr+++ Die Lage am Airport ist unverändert, der Polizei-Einsatz dauert weiter an. Der Flugbetrieb bleibt bis auf Weiteres eingestellt. Die Polizei bittet alle Passagiere und Abholende, NICHT zum Flughafen zu kommen. Die Zufahrten sind weiträumig abgesperrt. pic.twitter.com/guVLlRYN9E — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) November 5, 2023

Segundo um porta-voz da polícia à Reuters, o suspeito, de 35 anos, estacionou o carro debaixo de um avião, mas não confirma que o mesmo esteja armado e que tenham sido efetuados disparos.

As informações iniciais davam conta que o homem estava armado e tinha disparado a arma por duas vezes, tendo ainda lançado duas garrafas a arder, naquilo que a polícia descrevia como uma espécie de cocktail molotov. No entanto, agora, as autoridades não confirmam essa informação.

As autoridades estão no local e os negociadores continuam em contacto com o homem - que permanece com a filha dentro do carro -, sendo que a mãe do menor também já falou com o pai da criança.

Update 08:35 Uhr



Die Verhandlungen werden fortgesetzt. Die Einsatzlage dauert an.



➡️Verkehrsmaßnahmen um den @HamburgAirport sind weiterhin erforderlich

➡️Betreten des Flughafens ist nicht möglich

➡️ Sammelstelle für Medienvertreter weiterhin am Terminal Tango#Hamburg… — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 5, 2023

No site do aeroporto de Hamburgo, tal como no X (antigo Twitter), a informação disponibilizada é de que todos os voos foram suspensos.

As autoridades aeroportuárias de Hamburgo informaram que 286 voos com cerca de 34.500 passageiros estavam previstos para este domingo.