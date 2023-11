Homem armado entra de carro em porta do aeroporto de Hamburgo. Tráfego aéreo está suspenso

Um homem armado entrou com um veículo numa das portas do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, forçando as autoridades a suspenderem todo o tráfego aéreo.

O aeroporto de Hamburgo confirmou que, devido a uma ação da polícia federal, todas as descolagens e aterragens foram suspensas.

Aufgrund einer bundespolizeilichen Maßnahme sind zur Zeit keine Starts und Landungen möglich. pic.twitter.com/UzrU59xAuy — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) November 4, 2023

A informação da página do aeroporto de Hamburgo dá conta de vários voos desviados, sendo que um deles, que tinha aterragem prevista para as 21:45 locais (menos uma hora em Portugal Continental), tinha partido de Lisboa. Trata-se de um voo de Eurowings, e que tinha deixado o aeroporto Humberto Delgado às 18:17.

Vários outros voos tiveram de ser desviados, de acordo com a mesma página. Pelo menos seis descolagens e 21 aterragens foram afetadas.

De acordo com o jornal Die Welt, o suspeito disparou a arma por duas vezes, tendo ainda lançado duas garrafas a arder, naquilo que a polícia descreveu como uma espécie de cocktail molotov.

O mesmo jornal refere que a mulher do homem que ia a conduzir o carro já tinha contactado a polícia por causa de um possível rapto de uma criança.

A polícia está agora a tentar resolver a situação, sendo que o aeroporto foi evacuado, naquilo que foi uma medida de precaução, até porque não há vítimas a registar.