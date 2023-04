Cerca de 140 pessoas foram retiradas este domingo da cidade de Hamburgo, na Alemanha, após o alerta das autoridades locais para o risco de uma 'nuvem' de toxinas provocada por um incêndio num armazém.

De acordo com a Reuters, o incêndio deflagrou por volta das 04:00 da manhã num armazém localizado em Rothenburgsort, a poucos quilómetros do centro de Hamburgo. Entretanto, uma nuvem de fumo dispersou pela cidade e as autoridades temem a propagação de toxinas no ar.

Por precaução, pediram aos moradores daquela zona para que fechassem as portas e as janelas das suas casas e saíssem da localidade.

Apesar do fogo ainda se encontrar ativo, um porta-voz do corpo de bombeiros de Hamburgo adiantou que as autoridades já reduziram entretanto nível de ameaça de toxinas no ar. Ainda assim, aconselham as pessoas a manterem-se em casa.

Nas redes sociais já circulam vários vídeos da nuvem de fumo.