Ameaça contra avião vindo de Teerão obriga a suspender todos os voos no aeroporto de Hamburgo

Os voos de e para o Aeroporto de Hamburgo estão a ser desviados devido a uma ameaça de ataque contra um avião vindo da capital iraniana, Teerão.

De acordo com uma porta-voz do aeroporto, citada pelo Der Spiegel, não se realizaram partidas e chegadas desde as 11:40 desta segunda-feira.

Segundo o mesmo jornal, que cita um porta-voz da Polícia Federal Alemã, a própria Polícia Federal recebeu um email com a ameaça de ataque ao avião que fazia a ligação entre Teerão e Hamburgo e decidiu atuar. O avião aterrou no aeroporto pelas 11:20 de Portugal Continental e está numa zona especial.

Todos os passageiros e tripulantes já saíram da aeronave e estão a ser revistados pelas autoridades. Também o avião e as bagagens vão ser analisados.