Três jovens, dois com 22 anos e um com 21, morreram este domingo de manhã num acidente perto de Neustadt am Rübenberge, em Hanover, na Alemanha, avança a agência alemã de notícias DPA, que cita fonte da empresa ferroviária alemã.

Segundo a porta-voz da empresa, o comboio regional de Hanover em direção a Himmelreich embateu no carro "a toda a velocidade" às primeiras horas da manhã.

De acordo com a polícia, havia 38 passageiros e quatro funcionários ferroviários no comboio. Uma pessoa que seguia no comboio ficou ferida.

As investigações preliminares dão conta de que, antes da colisão fatal, o carro passou a barreira fechada - que não cobre a passagem a toda a largura da rua - e foi colhido pelo comboio.

Era esperado que a linha ferroviária estivesse fechada entre Hanover e Nienburg (Weser) até ao meio dia para remoção dos destroços.

"Todos os comboios do serviço regional entre Oldenburg (Oldb) e Hanover estão cancelados. As paragens em Oldenburg (Oldb), Delmenhorst e Bremen Hbf não estão disponíveis. Todos os comboios entre Hanover e Emden serão desviados em ambas as direções entre Hanover e Leer (França Oriental) e sofrerão um atraso de cerca de 30 minutos", revelou a companhia em comunicado.