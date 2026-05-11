Estado de saúde de francesa com hantavírus "está a piorar", PM francês convoca reunião; americano também testa positivo; OMS recomenda quarentenas de 42 dias - TVI

Estado de saúde de francesa com hantavírus "está a piorar", PM francês convoca reunião; americano também testa positivo; OMS recomenda quarentenas de 42 dias

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 13min
Cruzeiro com surto de hantavírus chega a Tenerife após três mortes

Ponto de situação sobre o surto no MV Hondius. Nota crucial: OMS garante que o risco deste surto para a população em geral é baixo

Uma passageira francesa do navio de cruzeiro MV Hondius teve um teste positivo para hantavírus, anunciou hoje a ministra da Saúde de França, Stéphanie Rist.

Entre os cinco cidadãos franceses repatriados e colocados em isolamento, em Paris, o estado de saúde de uma mulher, "infelizmente, piorou durante a noite" e "os testes deram positivo", disse a responsável governamental à rádio France Inter.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, agendou uma reunião para hoje à tarde sobre o assunto.

Na noite passada, foi também conhecido que um dos 17 norte-americanos retirados do navio testou positivo, apesar de não apresentar sintomas, disseram as autoridades de saúde dos Estados Unidos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 42 dias de quarentena para quem esteve no navio, mas cada país é livre de tomar uma decisão, disse no domingo o diretor-geral daquela agência da ONU.

Tedros Adhanom Ghebreyesus referiu que a OMS já emitiu uma recomendação de 42 dias de quarentena, "com seguimento ativo", em casa ou numa unidade de saúde, para tripulantes e passageiros do MV Hondius após a saída do paquete.

Hoje serão ainda desembarcadas e repatriadas 24 pessoas para a Austrália e Países Baixos.

O barco, com uma parte da tripulação a bordo, que não vai desembarcar nas Canárias, seguirá depois para os Países Baixos, onde está registado o cruzeiro e de onde é o armador.

A OMS confirmou no domingo seis casos de oito suspeitos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram no barco. Três pessoas morreram e nenhum dos doentes ou suspeitos de estarem infetados estavam já a bordo quando o barco chegou às Canárias.

O navio viajava desde a Argentina, pelo Atlântico Sul, e suscitou um alerta sanitário internacional no passado fim de semana.

O hantavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados. A variante detetada no paquete, o hantavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.

Os sintomas da infeção com hantavírus são, inicialmente, semelhantes aos da gripe, como tosse, fadiga ou dores de cabeça e musculares.

Dependendo da estirpe, o hantavírus pode provocar uma infeção pulmonar ou renal.

A OMS garante que o risco deste surto para a população em geral é baixo.

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