Esta espécie de cobra foi descoberta em terras de narcotraficantes. Deram-lhe um nome: Harrison Ford

Quatro investigadores percorreram terrenos traiçoeiros e temeram pelas suas vidas durante um angustiante confronto com supostos traficantes de droga numa das áreas mais perigosas e cientificamente inexploradas do mundo, de acordo com o cientista principal e um relato publicado por uma organização de conservação sem fins lucrativos.

Mas o ponto alto da viagem à América do Sul foi a descoberta de uma espécie de serpente inédita para a ciência, a que a equipa deu o nome do ícone da ação Harrison Ford - um momento de leviandade numa excursão que, de outra forma, seria dramática, observou Edgar Lehr, o principal autor de um artigo científico que descreve a espécie de cobra. O relatório foi publicado a 15 de agosto na revista alemã Salamandra.

Na altura, Lehr, que é professor de biologia na Universidade Wesleyan de Illinois, pensou: "Não seria fixe dedicar esta nova espécie a Harrison Ford? E também engraçado por causa do ódio que a sua personagem 'Indiana Jones' (tem por cobras)?"

Agora é oficial: A criatura castanha-amarelada de quase 30 cm de comprimento, encontrada durante uma perigosa viagem a um parque nacional peruano, tem o nome científico de Tachymenoides harrisonfordi.

Tachymenoides harrisonfordi no seu habitat no Peru. E. Lehr

Encontrar a cobra de Harrison Ford

Lehr, que identificou mais de 100 espécies novas para a ciência ao longo da sua carreira de herpetólogo, sempre gostou de explorar a rica biodiversidade do Peru.

Mas não esperava o que o esperava a ele, a um guia local e a três colegas herpetólogos - Juan Carlos Cusi, Ricardo Vera e Maura Fernandez do Museo de Historia Natural de Lima - quando se aventuraram no Parque Nacional Otishi.

O parque está localizado nas regiões peruanas de Junín e Cusco, ambas atualmente consideradas inseguras para os viajantes pelo Departamento de Estado dos EUA.

O parque nacional fica perto da "área do VRAEM (Vale dos Rios Apurímac, Ene, Mantaro), que, segundo o estudo, é o centro da produção de coca e do narcotráfico no Peru".

A área que os cientistas exploraram na parte sul do parque era tão difícil de atravessar que eles tiveram que chegar de helicóptero com suprimentos para três a quatro semanas. Otishi é considerado "o parque nacional menos pesquisado cientificamente do Peru", de acordo com o estudo.

A terra tem cascatas deslumbrantes e florestas exuberantes, mas o terreno desafiador significa que poucos pesquisadores realizaram trabalho de campo dentro de seu perímetro.

Os investigadores rapidamente descobriram, no entanto, que o perigo dos outros seres humanos era maior do que qualquer coisa que a mãe natureza lhes pudesse oferecer.

"Não pensei que fosse um problema por estarmos num local tão remoto", disse Lehr à CNN. "Supunha que não tinha interesse para o narcotráfico".

"Eu estava errado", disse ele.

Os exploradores científicos avistaram primeiro um acampamento que pensaram ter sido abandonado, recordou. Mas mais tarde, a equipa ouviu as vozes de outros homens a interromper as suas chamadas de rádio - um sinal claro de que havia outras pessoas por perto. Depois, os investigadores avistaram um drone a espiá-los e ouviram conversas em que os estranhos tentavam determinar a localização exacta do acampamento.

Isso era um sinal claro de perigo, disse Lehr, e o grupo rapidamente começou a pedir para serem resgatados dali. Foram necessários quatro dias - atrasados por tempestades - para que um helicóptero militar resgatasse os cientistas.

Um representante da Embaixada do Peru em Washington, DC, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Estamos contentes por nos termos safado", disse Lehr. "Tivemos de encurtar a expedição em uma semana e é muito pouco provável que voltemos.

"Tenho pena de toda a biodiversidade que permanece desconhecida simplesmente por causa da presença de narcotraficantes", acrescentou.

Confirmação de novas espécies

Apesar das armadilhas, Lehr disse que ele e seus colegas estão gratos pelas descobertas que fizeram.

A equipa localizou e deu o nome a uma cascata anteriormente não mapeada e documentou uma espécie de lagarto desconhecida pela ciência.

Quanto à descoberta da cobra, Lehr disse que o verdadeiro trabalho começou quando regressou ao seu laboratório com o espécime - uma serpente macho adulta de 40,6 centímetros com escamas de bronze e douradas. Conseguiu confirmar que a espécie era, de facto, anteriormente não documentada, utilizando a sequenciação genética.

Acredita-se que a Tachymenoides harrisonfordi - ou T. harrisonfordi, para abreviar - habita zonas húmidas em altitudes elevadas no sul do Peru.

Lehr disse que dar um nome ao animal com um aceno a Ford foi uma combinação perfeita, não só por causa da referência irónica ao ódio de Indiana Jones pelas criaturas escamosas. Ford, na vida real, é um conservacionista devotado e atua como vice-presidente do conselho de administração da organização sem fins lucrativos Conservation International.

Tachymenoides harrisonfordi nas zonas húmidas do Peru. E. Lehr

Numa declaração à organização sem fins lucrativos, Ford afirmou, em tom de brincadeira, que a cobra tem "olhos nos quais nos podemos afogar e passa a maior parte do dia a apanhar sol junto a uma piscina de água suja - provavelmente teríamos sido amigos no início dos anos 60".

"Com toda a seriedade, esta descoberta deixa-nos humildes", disse Ford. "É um lembrete de que ainda há muito para aprender sobre o nosso mundo selvagem - e que os humanos são uma pequena parte de uma biosfera impossivelmente vasta. Neste planeta, todos os destinos estão entrelaçados e, neste momento, um milhão de espécies estão à beira do esquecimento. Temos um mandato existencial para reparar a nossa relação quebrada com a natureza e proteger os lugares que sustentam a vida".

Dar o nome de celebridades a novas espécies tem o bónus de sensibilizar o público em geral para o número de plantas e animais que ainda estão por descobrir em todo o mundo, observou Lehr. Ele espera que isso estimule o financiamento da investigação científica.

"Este trabalho é muito importante, porque só podemos proteger o que é conhecido", disse Lehr sobre a documentação de espécies novas para os cientistas.