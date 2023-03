A filha dos Duques de Sussex, Lilibet, de 21 meses, foi batizada numa cerimónia íntima e reservada, na última sexta-feira. O evento aconteceu na casa de Harry e Meghan em Montecifo, na Califórnia, Estados Unidos.

Segundo a revista People, que avançou a notícia, Lilibet foi batizada pelo arcebispo da diocese de Los Angeles, o reverendo John Taylor.

Apesar de a família real ter sido convidada, a mesma publicação confirma que o rei Carlos III, Camilla, William e Kate não participaram na celebração.

Uma fonte contou que estiveram presentes cerca de 20 a 30 pessoas, entre as quais a mãe de Meghan e Tyler Perry, o padrinho de Lilibet, que levou consigo um coro de Gospel para interpretar músicas como “Oh Happy Day”. A identidade da madrinha não foi revelada.

O batizado acontece dois meses antes da coroação do avô, Carlos III, que vai decorrer a 6 de maio, sábado, estendendo-se as festividades até dia 8, que será declarado feriado nacional no Reino Unido.

Apesar de já terem recebido convite para a coroação, ainda não se sabe se Harry e Meghan irão marcar presença.