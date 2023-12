O que Henry Kissinger nunca compreendeu

Jeremi Suri é titular da Mack Brown Distinguished Chair for Leadership in Global Affairs na Universidade do Texas em Austin, EUA, onde é professor no Departamento de História e na LBJ School. É autor e editor de 11 livros, incluindo "Henry Kissinger e o Século Americano" . É co-apresentador do podcast "This is Democracy". As opiniões aqui expressas são suas.

A sua vida teve tanto de improvável como de consequente. Henry Kissinger nasceu num pequeno gueto judeu numa pequena cidade, Fürth, na Alemanha. Os seus avós foram assassinados pelos nazis e ele escapou por pouco. Henry, o seu pai, a sua mãe e o seu irmão fugiram para Nova Iorque no final de 1938. Nunca quiseram deixar a Alemanha, mas não tiveram outra hipótese.

Como tantos outros refugiados, não estavam preparados para a sua nova casa. Henry, um adolescente franzino de 15 anos, não falava inglês e tinha poucas perspectivas. Frequentou o liceu público em Manhattan, trabalhou à noite para ajudar a manter a família alimentada e preparou-se para se tornar contabilista. Era uma aspiração razoável para um imigrante judeu em Nova Iorque.

O ataque japonês a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial mudaram Kissinger, tal como mudaram os Estados Unidos. Alistou-se no exército, deixando pela primeira vez a sua casa ortodoxa e kosher. Regressou à Alemanha, agora como parte da força de ocupação americana. E foi assim que a sua carreira realmente começou, uma carreira que seria definida pela sua identidade de sábio cosmopolita e pela sua busca de poder ao longo da vida - e que marcaria a América e o mundo de forma duradoura e controversa.

Os líderes americanos estavam desesperados por jovens talentosos que conhecessem a sociedade alemã mas que tivessem uma ligação aos Estados Unidos. Kissinger foi uma escolha feliz. Embora parecesse e soasse alemão (tal como faria para o resto da sua vida), a sua origem judaica significava que nunca simpatizaria com os nazis. Os americanos podiam confiar nele. Ficou no Exército mais um ano depois da guerra, trabalhando para criar uma nova Alemanha de influência americana - a base para uma ordem na Europa no pós-guerra.

As recomendações do Exército e o GI Bill deram a Kissinger a oportunidade de frequentar a Universidade de Harvard como aluno mais velho - algo impensável antes da guerra devido à sua experiência de refugiado, ao seu judaísmo e à sua falta de riqueza, entre outras razões. Harvard ligou Kissinger a uma nova geração de estudantes e académicos europeus emigrados, empenhados em ajudar os Estados Unidos a liderar o mundo e a impedir que outro regime totalitário, desta vez na União Soviética, destruísse a civilização.

Esta tornou-se a missão de toda a vida de Kissinger: usar o poder para promover os Estados Unidos (e a si próprio) como baluartes contra o abismo, uma luz no meio do que ele via como uma escuridão crescente. O seu pessimismo em relação às ameaças à humanidade, especialmente num mundo nuclear, tornou-o desesperado pelo domínio americano. Os Estados Unidos usariam a sua força para impedir outro apocalipse. Kissinger nunca chegou a ingressar no Serviço de Negócios Estrangeiros, mas viu na intersecção entre a diplomacia e os assuntos militares o lugar para fazer uma diferença duradoura.

Depois de Harvard, Kissinger ascendeu rapidamente às alturas do poder e nunca mais se foi embora, porque esta missão ressoava junto de presidentes, líderes empresariais e muitos outros. Kissinger trabalhou incansavelmente neste objetivo. Como estudioso da guerra e da diplomacia, esforçou-se por reforçar a aliança ocidental liderada pelos americanos na Europa, fomentando a cooperação militar, económica e diplomática entre os principais líderes de cada capital.

Como principal assessor de política externa dos Presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, expandiu a sua ação para a China e o Médio Oriente, entre muitos outros locais. Kissinger estabeleceu as primeiras relações directas entre os Estados Unidos e a China comunista, dando a Washington uma clara vantagem sobre Moscovo na Ásia, à medida que as relações soviéticas na região se deterioravam. Após a guerra de 1973 entre Israel e os seus vizinhos árabes, Kissinger fez dos Estados Unidos o principal ator externo na região - a maior fonte de ajuda e assistência militar a Israel, ao Egipto e a outros Estados dispostos a trabalhar em estreita colaboração com Washington e a afastar Moscovo.

Kissinger foi sempre um refugiado, sempre consciente de que tinha vindo para os Estados Unidos fugindo de atrocidades maciças. Condenou aqueles que acreditavam que os Estados Unidos poderiam de alguma forma aperfeiçoar os seres humanos. Kissinger descreveu os impulsos idealistas wilsonianos como ingénuos e perigosos. O ódio e a violência sempre ensombraram a sua visão da sociedade.

Kissinger queria utilizar o poder americano como uma alternativa melhor, um mal menor, para salvar o melhor da humanidade e limitar os danos causados pela fragilidade e pelos defeitos humanos. Esse cálculo levou-o a lugares obscuros. Foi assim que procurou justificar os intensos bombardeamentos do Vietname e do Camboja durante a Guerra do Vietname - matando algumas pessoas inocentes, segundo ele, para evitar o que considerava ser o sofrimento muito maior que acompanhava a tirania comunista.

Foi também assim que explicou o apoio dos EUA a regimes repressivos no Chile, Argentina, Brasil e noutras partes da América do Sul. E foi assim que racionalizou o favoritismo diplomático em relação às ditaduras do Irão, Egipto, Coreia do Sul, Indonésia e Paquistão, que ofereciam estabilidade, segundo Kissinger, em vez do caos e da luta das sociedades que considerava mal preparadas para a democracia.

A sua missão meritória foi longe de mais, produzindo no Vietname, na América Latina e no Irão alguns dos pesadelos que procurava evitar. Demasiado poder americano e demasiado apoio a homens fortes anticomunistas trouxeram a sua própria forma de apocalipse.

A morte, a destruição e o sofrimento em cada uma destas sociedades foram a prova incontestável deste facto. Os intensos protestos nos Estados Unidos contra as políticas de Kissinger - e a raiva expressa contra ele, mesmo na morte - mostram como o seu empenhamento inabalável no poder americano prejudicou muitas vezes as pessoas que esse poder deveria servir.

A vida de Kissinger foi, portanto, uma parábola de progresso e, ao mesmo tempo, uma tragédia de arrogância. Viveu com orgulho o sonho americano. Tornou o mundo mais seguro para milhões de pessoas como ele. Kissinger também se imbuiu de uma presunção e de uma obsessão pelo poder que distorceram a sua perspetiva. Apesar de toda a sua inteligência, nunca compreendeu até que ponto o poder americano podia ameaçar e prejudicar as pessoas que se lhe opunham.

Para o bem e para o mal, a vida de Kissinger foi a história do poder americano no século passado. É por isso que ele é tão importante. A sua morte oferece uma oportunidade de reflexão sobre o que o poder americano fez e o que poderá vir a ser.