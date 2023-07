A nova "moda" de atirar objetos a artistas em palco fez outra vítima: Harry Styles

Harry Styles atuava em Viena, no sábado, quando, de repente, levou a mão ao olho depois de ter sido atingido por um objeto que tinha sido arremessado da plateia.

Segundo a CNN Internacional, o cantor chega mesmo a estremecer de dor quando o objeto não identificado o atinge, e inclina-se enquanto leva as mãos à cabeça para se recompor antes de continuar a andar.

#HarryStyles gets hit in the eye by an object thrown at him at his concert in Vienna😭🤯



[🎥: harryloustan1/Twitter] pic.twitter.com/CoDRiEF5gy — MuchMusic (@Much) July 9, 2023

Esta não é, no entanto, a primeira vez que o cantor é alvo de objetos voadores em palco. No ano passado, Styles foi atingido por rebuçados Skittles durante um concerto em Los Angeles, o que levou a marca a deixar um aviso aos seus seguidores no Twitter: "Achei que não precisava dizer isto: Por favor, não atirem Skittles".

Didn’t think I needed to say this: Please don’t throw Skittles. — SKITTLES (@Skittles) November 15, 2022

O incidente é o mais recente da nova "moda" de atirar objetos a artistas em palco, do qual já foram vítimas artistas como Drake que, na passada quarta-feira, em Chicago, foi atingido por um telemóvel no braço enquanto atuava.

Também Pink, Bebe Rexha - que sofreu uma grave lesão num olho -, Kelsea Ballerini e Ava Max já foram alvo deste tipo de situações, que levaram Adele a deixar um aviso a quem assiste aos espetáculos para "parar de atirar coisas aos artistas".

"Desafio-vos, desafio-vos a atirarem-me alguma coisa. Parem de atirar coisas aos artistas!", afirmou a cantora.