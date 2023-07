Aviso: este artigo contém conteúdo sensível para quem adora Harry Styles

1. “As It Was”

Lançada em 2022 no seu terceiro álbum “Harry’s house”, esta é uma das canções mais icónicas do cantor britânico. Este single alcançou o topo da tabela musical UK Singles Chart, mantendo-se nessa posição durante cerca de dez semanas. Nos Estados Unidos, o esteve na posição número um nos Billboard Hot 100 durante 15 semanas. A Rolling Stone considera este tema o mais vulnerável que o artista já fez, ao incluir a voz da afilhada de Harry. Também no Spotify esta música é a mais popular entre os ouvintes.

2. “Watermelon Sugar”

Fora da lista não pode ficar esta canção, que foi lançada em 2019 e que .se encontra inserida no segundo álbum a solo de Harry Styles, “Fine Line”. Alcançou o top 10 em mais de 20 países - e foi o primeiro single de Harry Styles a alcançar o topo da Billboard Hot 100, nos EUA. Foi também com esta música que o artista venceu um Grammy em 2021 e a canção do ano nos 41º Brit Awards (também em 2021). Este é um single extremamente divertido, com um ritmo de guitarra que parece captar o verão, de acordo com a Rolling Stone. Esta música encontra-se atualmente no segundo lugar das mais populares entre os ouvintes do cantor no Spotify.

3. “Sign of The Times”

Nesta lista incluímos também a “Sign of The Times”, o primeiro single de Harry Styles após o fim dos One Direction. Lançado em 2017, este single faz parte do álbum autointitulado do cantor. Descrito por críticos musicais como uma balada de pop e soft rock, esta canção alcançou o número um nas tabelas musicais do Reino Unido e o número quatro nas tabelas norte-americanas. Em 2018 venceu o BMI Pop Award e o vídeo ganhou um Brit Award. Já em 2021, esta canção melancólica - e que, de acordo com o artista, é cantada a partir da perspetiva de uma mãe que morre durante o parto - foi colocada pela Rolling Stone no 428º lugar na lista das 500 melhores canções de todos os tempos.

4- “Adore You”

Não podíamos também deixar de incluir a canção “Adore You”, inserida no álbum “Fine Line” e lançada em 2019. Este foi o segundo single do álbum e é uma canção de amor que fala sobre as fases iniciais de um relacionamento. A canção rapidamente conquistou o número seis no Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e o número sete no UK Singles Chart. No Spotify, esta canção também é umas das mais populares entre os fãs de Harry Styles.

5. “Late Night Talking”

Por último, também “Late Night Talking” é das canções mais populares do cantor. Esta canção faz parte do álbum “Harry’s House” e foi o segundo single divulgado em 2022.