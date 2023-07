Vai ao concerto de Harry Styles? Estas são as recomendações da PSP para si

Harry Styles regressa esta terça-feira a Portugal para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, e apesar de as portas só abrirem às 18:00 a operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) arranca várias horas antes, para garantir as "necessárias condições de segurança" para as cerca de 60 mil pessoas que vão estar presentes no evento.

Em comunicado sobre a “Operação de segurança da PSP - concerto – Harry Styles”, a PSP informa que estará nas ruas um dispositivo reforçado e que, a nível de trânsito, haverá vários condicionamentos desde a manhã de terça-feira até à madrugada de quarta-feira.

Segundo aquela força de segurança, haverá corte em ambos os sentidos da CRIL/IC17 entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Av. Brasília, das 22:00 do dia 18 às 02:30 do dia 19 de julho, corte da Avenida Marginal entre o cruzamento da Lusalite e o cruzamento de Algés, entre as 22:00 do dia 18 de julho e as 02:00 do dia 19 julho e haverá ainda fortes constrangimentos na circulação rodoviária na Avenida Brasília, Avenida Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I..

Assim, recomenda-se como alternativa a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem e a utilização do estacionamento do Complexo Desportivo do Jamor, tal como a utilização de transportes públicos.

A PSP revela ainda que "não é permitido o acampamento na via pública, ao abrigo do artigo 18º do Decreto-lei 310/2002,de 18 de dezembro, publicitado em edital pelo Município de Oeiras".

As portas do recinto no Passeio Marítimo de Algés abrem às 18:00 e as autoridades pedem a quem vai assistir ao concerto que se "dirija ao recinto com bastante antecedência, atendendo aos procedimentos de segurança implementados e aos constrangimentos rodoviários que se farão sentir".

Também a produtora "Everything is New" deixou as recomendações para quem vai assistir ao concerto, lembrando que as filas para entrar no recinto vão começar a ser formadas a partir das 9:00 e que é permitida a entrada de comida "desde que não esteja em caixas ou outro tipo de objetos arremessáveis" e de uma garrafa de água de plástico até 50cl.

Quanto a acessos, a produtora aconselha, tal como a PSP, a utilização de meios de transportes públicos.

O concerto de Harry Styles tem hora marcada para as 21:00 e a primeira parte está a cargo da banda Wet Leg, dupla britânica de indie rock, com arranque às 19:45.

Estes são os conselhos da PSP para quem vai assistir ao concerto de Harry Styles: