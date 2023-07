Tenista ucraniana perde concerto de Harry Styles por causa de jogo em Wimbledon, mas cantor surpreende-a

Elina Svitolina, 76.ª do ranking mundial do ténis, surpreendeu os fãs quando, enquanto se encontrava a disputar o torneio de Wimbledon, anunciou que tinha dois bilhetes para o concerto de Harry Styles em Viena.

"Olá pessoal! Era suposto ir ver o concerto de Harry Styles amanhã, em Viena, mas Wimbledon mudou-me os planos. Alguém quer ir? Tenho dois bilhetes", anunciou. Os bilhetes acabaram nas mãos da influencer ucraniana Anna Tilniak que, no Instagram, agradeceu a oferta.

A jovem de 28 anos, que afastou a bielorrussa Victoria Azarenka (20.º), por 2-6, 6-4 e 7-6 (11-9), num longo encontro que terminou sem cumprimento entre as duas, uma vez que Svitolina não tem saudado russas e bielorrussas, acabou mesmo por confessar no court de ténis que era uma grande fã do cantor e que esperava que ele estivesse a ver a entrevista porque, quem sabe, podia haver surpresas.

E Harry Styles estava.

Numa publicação feita na página oficial do torneio no Instagram, surgiu um comentário feito pelo próprio cantor a felicitar a tenista pela vitória no jogo e a oferecer-lhe entradas num dos quatros espetáculos que faltam.

"Parabéns! Faltam quatro espectáculos, e podem ir a qualquer um deles. Boa sorte com o resto do torneio", escreveu Harry Styles nos comentários.

Tenista bielorrussa vaiada após derrota com Elina Svitolina

O jogo que fez Svitolina perder o concerto de Harry Styles em Viena colocou a tenista ucraniana frente à tenista bielorrussa Victoria Azarenka. O jogo foi renhido e, no final, tal como tem feito quando defronta outras jogadoras russas e bielorrussas, Svitolina recusou-se a cumprimentar Azarenka por causa da guerra na Ucrânia.

A tenista bielorrussa respeitou e saudou-a do outro lado da rede, mas acabou vaiada pelo público enquanto saía do court.

"O que posso dizer sobre o público? Não há nada a dizer. Ela não quer apertar a mão ao povo russo e bielorrusso. Respeitei a sua decisão. O que é que eu devia ter feito? Ter ficado e esperado? Quero dizer, não há nada que eu pudesse fazer que fosse correto, por isso fiz o que achei que era respeitar a decisão dela. Mas esta conversa sobre apertos de mão não é uma conversa para mudar a vida. Por isso, se querem continuar a falar sobre isso, a tocar no assunto, a fazer disso uma grande coisa, a fazer manchetes, seja o que for, continuem. Achei que foi um excelente jogo de ténis. Se as pessoas se vão concentrar apenas nos apertos de mão ou nas vaias do público - um público bastante bêbado - no final, é uma pena. No fim de contas, é provavelmente isso que acontece", afirmou.

Enquanto abandonava o court, Azarenka mostrou-se incrédula com as vaias, abanando a cabeça e fazendo um gesto com as mãos que, garantiu, "não fazia ideia" do seu significado.